 După data de 1 septembrie Nicușor Dan îl va desemna premier pe Alexandru Nazare. Nu are altă variantă | adevarul.ro
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După data de 1 septembrie Nicușor Dan îl va desemna premier pe Alexandru Nazare. Nu are altă variantă

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Ilie Bolojan a rămas premier interimar pentru a salva ce se mai poate din banii PNRR şi pentru a „îndulci” deciziile agenţiilor de rating Fitch şi Moody’s. A reuşit cu agenţiile, rămâne să vedem ce face parlamentul pentru ca România să nu piardă banii din PNRR, în primul rând cu legea salarizării.

Preşedintele nu-şi mai poate permite să lase ţara fără un guvern FOTO Administrația prezidențială
Preşedintele nu-şi mai poate permite să lase ţara fără un guvern FOTO Administrația prezidențială

După 1 septembrie preşedintele nu-şi mai poate permite să lase ţara fără un guvern cu puteri depline, şi pare a avea şi o variantă conturată pentru funcţia de premier: Alexandru Nazare.

Grindeanu s-a descalificat pentru a fi desemnat premier, după ce a blocat prin amendamente legile care aprobau jaloanele PNRR şi trimiteri în instanţă a HG-urilor guvernului Bolojan având acelaşi scop. Un guvern minoritar PSD ar fi privit cu ochi „negri”  de către partenerii noştri occidentali, ar risca un „junk” din partea agenţiei S&P, ar reduce şansele bugetului de a se împrumuta la dobânzi decente, n-ar mai fi sigură reducerea deficitului bugetar. În plus, nu e sigur că Grindeanu nu va recurge la o alianţă cu AUR, fie şi pe sub masă, pentru a avea susţinere parlamentară. Presiunea clientelei politice a PSD este imensă, a rămas fără acces la bugetul de stat şi nu mai are bani de tocat. Aşa încât o alianţă cu AUR este foarte posibilă după desemnarea lui Grindeanu pentru funcţia de premier, iar Nicușor Dan nu mai poate da înapoi.   Toate aceste argumente şi altele l-au descalificat pe Grindeanu  în ochii preşedintelui Nicușor Dan.

Desemnarea lui Siegfried Mureşan este iarăşi improbabilă, pentru că ar însemna să dea toată puterea fracţiunii de dreapta din politică, cu şanse mai mici de a fi votat în parlament.

Ce îl avantajează pe Alexandru Nazare pentru a fi desemnat premier

Nu este membru de partid, nu reprezintă PNL în viitorul guvern. Are acceptul, cel puţin în surdină al PSD, deja unii membri de frunte din PSD nu resping de facto candidatura lui Nazare.

Ar putea obține o majoritate parlamentară „de frica” alegerilor anticipate, şi pentru motivul că nu a atacat frontal în public PSD sau AUR. Cunoaşte foarte bine situaţia finanţelor ţării, pentru că le-a păstorit în guvernul Bolojan. Nazare ar fi acceptat şi de şefii de la Bruxelles, cu care a colaborat şi este cunoscut în urma soluţiilor care au dus la diminuarea deficitului bugetar. Trebuie doar să continue drumul început.

Problema grea: ce miniştrii va selecta în guvern. Miniştrii politici sunt respinşi de cealalalta parte, aşa că nici votarea în parlament nu mai e sigură. Cel mai bine ar fi să reunească în guvern miniştrii independenţi, specialişti recunoscuţi în plan intern şi extern. În felul acesta creşte şi şansa de a fi votat guvernul la învestirea în parlament, pentru ca partidele nu se mai simt responsabile de un eventual eșec al guvernului Nazare. Cu o astfel de componență în guvern, îi va fi mai uşor lui Nazare să continue drumul deja început, pentru reechilibrarea finanţelor ţării şi alocarea banilor spre investiţii. Şi mai important: reducerea cheltuielilor de funcţionare a statului. Miniştrii apolitici nu sunt obligaţi să asculte de clientele politice la distribuirea fondurilor bugetare.

Obiecţia lui Nicușor Dan, ca premierul desemnat să vină cu o majoritate parlamentară asigurată, nu mai stă în picioare. Nu mai există şansa refacerii vechii coaliţii, iar promisiuni de majoritate din partea PSD sau a altui partid nu mai sunt credibile. Cea mai sigură reuşita ar fi desemnarea lui Alexandru Nazare, care întruneşte, posibil,  acceptul PNL, PSD, USR, UDMR.

Toţi şefii partidelor spun că nu mai putem sta cu un guvern interimar, şi singurul care are şanse să obţină majoritate parlamentară este Alexandru Nazare.

Nu ştiu ce calcule matematice şi raţionamente îşi face Nicușor Dan. O persoană scoasă acum din „pălăria” prezidenţială  nu are şanse să obţină majoritatea parlamentară. Sper să asculte şi opiniile comentatorilor şi ziariştilor nemotivaţi de interese politice sau financiare în opiniile pe care le expun. 

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