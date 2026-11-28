Unitatea statelor membre ale Uniunii Europene în privința sancțiunilor împotriva Rusiei este din nou pusă la încercare. Bulgaria condiționează susținerea celui de-al 22-lea pachet de măsuri restrictive de acceptarea unor cereri care vizează comerțul cu Rusia.

Premierul bulgar Rumen Radev pune piedici sacţiunilor împotriva Rusiei, în CE. Foto: arhivă

Sofia cere Uniunii Europene să permită din nou importurile de fontă brută și echipamente pentru industria minieră din Rusia, dar și să renunțe la sancționarea unei companii rusești din sectorul chimic și a unui cetățean cu legături cu o instalație nucleară. În schimb, Bulgaria ar fi dispusă să susțină adoptarea noului pachet, au declarat mai mulți diplomați ucraineni pentru Kyiv Independent.

Comisia Europeană a prezentat propunerea privind cel de-al 22-lea pachet de sancțiuni împotriva Rusiei pe 23 noiembrie. Potrivit celor patru surse diplomatice citate de publicația ucraineană, deși mai multe state au cerut timp pentru a analiza implicațiile juridice ale măsurilor, susținerea pentru noul pachet era, în linii mari, consistentă. Practic, Bulgaria și Italia au fost singurele țări care au formulat obiecții privind conținutul acestuia.

Italia s-a opus propunerii de a le interzice cetățenilor europeni să facă parte din consiliile de administrație ale companiilor rusești, considerând că, aşa cum apare formulat textul propunerii, mpăsura este prea vagă.

Europarlamentarii italieni au cerut, de asemenea, o analiză suplimentară a restricțiilor propuse pentru băncile din țări terțe, a măsurilor care vizează sportul și cultura, precum și a noilor reguli privind monitorizarea deplasărilor diplomaților ruși.

Bulgaria vrea ridicarea unor restricții comerciale

Sofia cere, însă, și modificarea unor măsuri incluse în pachetele europene de sancțiuni adoptate anterior. Mai exact, autoritățile bulgare vor eliminarea interdicțiilor privind importurile din Rusia de fontă brută, folosită de fabricarea oţelului, și de echipamente destinate industriei miniere.

În timp ce unii analişti vorbesc de o apropiere a Bulgariei de Rusia, majoritatea oficialilor europeni și ucraineni consideră că solicitările Bulgariei au motivații comerciale. Un diplomat a explicat faptul că Sofia a încercat să-și diversifice lanțurile de aprovizionare, însă eforturile nu au dat rezultatele așteptate.

Solicitările vin într-un moment dificil pentru industria siderurgică ucraineană, unul dintre cei mai importanţi livratori până nu demult. Sectorul este afectat de atacurile rusești asupra instalațiilor industriale și de blocarea accesului la exporturi prin Marea Neagră. În plus, măsurile comerciale adoptate de Uniunea Europeană pentru a-și proteja piața de surplusul global de oțel ieftin produs în Asia au adăugat presiuni asupra producătorilor ucraineni.

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Se opune sancționării unei companii și a unui cetățean rus

Sofia contestă și includerea pe lista europeană a sancțiunilor a unei companii și a unei persoane identificate ca având legături cu industria rusă de armament.

În cazul companiei, o firmă din sectorul chimic, autoritățile bulgare susțin că sancționarea acesteia ar putea avea efecte negative asupra agriculturii, posibil din cauza rolului său în producția de îngrășăminte.

Persoana vizată are legături cu o instalație nucleară din Rusia, care are atât utilizări civile, cât și militare. În legătură cu aceasta, Bulgaria a invocat motive legate de „securitatea nucleară”, fără să explice clar ce riscuri are în vedere.

Nu este prima dată când Bulgaria încearcă să împiedice includerea unor cetățeni ruși pe lista europeană a sancțiunilor. În iunie, Rumen Radev, devenit prim-ministru în aprilie și considerat apropiat de Moscova, a reușit să blocheze includerea patriarhului rus Kirill pe această listă.

Cel mai probabil, negocierile vor continua la reuniunea miniștrilor de externe din 14 decembrie, astfel încât măsurile să poată fi finalizate înaintea summitului liderilor UE, programat în aceeași săptămână.

Precedentul eliminării unor oligarhi ruși de pe lista sancțiunilor

Solicitările Bulgariei apar după alte cazuri în care state membre au intervenit pentru eliminarea unor cetățeni ruși de pe listele europene de sancțiuni.

În septembrie 2026, Franța și Luxemburgul au condiționat susținerea prelungirii sancțiunilor europene împotriva Rusiei de eliminarea a doi oligarhi de pe lista persoanelor vizate: Alisher Usmanov și Mikhail Fridman. Franța a cerut scoaterea lui Usmanov, iar Luxemburgul a solicitat ca aceeași măsură să fie aplicată și în cazul lui Fridman. Pentru a obține acordul statelor membre și a menține restul sancțiunilor în vigoare, UE a acceptat eliminarea celor doi, dar a decis ca măsurile împotriva celorlalte persoane și entități să fie prelungite pentru trei ani, în loc de șase luni, cât era intervalul obișnuit.

Hotărârea a fost criticată în mai multe capitale europene. Reprezentanți politici au avertizat atunci asupra riscului creării unui precedent periculos, prin care statele membre ar putea folosi negocierile privind sancțiunile pentru a obține avantaje în interes național, fără legătură directă cu acțiunile Rusiei.