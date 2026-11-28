Traficul aerian pe aeroportul din Köln, Germania, a fost suspendat temporar în noaptea de vineri spre sâmbătă, după ce o dronă a fost observată în apropierea aeroportului. Zborurile au fost reluate în jurul orei 00:30, după verificările efectuate de autorități.

Zborurile au fost suspendate timp de două ore Foto: Google Maps

Aterizările și decolările de pe aeroportul din Köln au fost oprite în jurul orei 22:30, vineri seară, după ce o dronă a fost observată în spațiul aerian din apropierea aeroportului, relatează Le Figaro.

Un purtător de cuvânt al aeroportului a confirmat suspendarea operațiunilor aeriene. După efectuarea verificărilor, autoritățile aeronautice germane au permis redeschiderea spațiului aerian în jurul orei 00:30, iar traficul a fost reluat.

Deocamdată, nu au fost oferite informații suplimentare despre drona observată sau despre persoana care ar fi operat-o. Nici reprezentanții aeroportului, nici controlul traficului aerian din Germania nu au făcut publice alte detalii despre incident.

Un incident similar, pe aeroportul din Leipzig

Un incident asemănător a avut loc în august 2026, pe aeroportul Leipzig/Halle, unde autoritățile germane au descoperit o dronă în zona destinată operațiunilor cargo, în apropierea unei aeronave ucrainene Antonov.

Aparatul avea atașat un obiect cu o substanță necunoscută și un detonator, anchetatorii luând în calcul posibilitatea existenței unui dispozitiv exploziv. Poliția Federală a trimis la fața locului o echipă de genişti, iar traficul aerian a fost suspendat temporar.

În aceeași noapte, un avion cargo care nu a putut ateriza din cauza restricțiilor de pe aeroport s-a ciocnit în aer, la aproximativ șase kilometri de Leipzig, cu un obiect neidentificat.

Aeronava a ajuns ulterior la Hanovra, unde au fost constatate avarii ușoare în partea frontală. Autoritățile germane au deschis o anchetă și au luat în calcul inclusiv ipoteza unui act de sabotaj, fără să stabilească dacă cele două incidente aveau legătură între ele.