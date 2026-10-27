Premierul Bulgariei acuză indirect România că s-a grăbit să dea vina pe Rusia pentru atacurile cu drone din Marea Neagră. „Nu pot face acest lucru pe baza unor sloganuri”

„Atunci când acuz, trebuie să am dovezi clare” a fost mesajul premierului bulgar Rumen Radev, care a criticat indirect, fără să spună numele țării, modul în care România „s-a grăbit” să atribuie Rusiei responsabilitatea pentru atacurile cu drone din Marea Neagră.

Rumen Radev a acuzat indirect modul în care a reacţionat România la atacurile din Marea Neagră. Foto: Inquam/Octav Ganea

Prezent la la cea de-a șaptea ediție a Forumului Economic de la Sofia, premierul bulgar Rumen Radev a susținut că ţara sa a reacționat corect la incidentele maritime din Marea Neagră, fără să formuleze acuzații pe care nu le poate susține cu dovezi. Asta spre deosebire de alte state - el nu a spus direct numele României - , care, crede el, a provocat Rusia atunci când a acuzat-o, fără nicio analiză preliminară, că este responsabilă pentru atacurile cu drone din Marea Neagră.

Premierul bulgar a ţinut să sublinieze că a fost singurul dintre liderii celor trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei pentru a-i transmite poziția Sofiei.

„Am fost singurul premier dintre cele trei state membre NATO de la Marea Neagră care l-a convocat pe ambasadorul Rusiei și și-a exprimat foarte clar poziția. Dar am principii. Atunci când acuz, trebuie să am dovezi clare înainte de a face acuzația. Nu pot face acest lucru pe baza unor sloganuri”, a declarat Rumen Radev, citat de trud.bg.

Declarațiile sale vin în contextul incidentelor din Marea Neagră, în apropierea coastelor Bulgariei și României, în care opt nave comerciale au fost lovite de drone, în contextul războiului din Ucraina.

De asemenea, Rumen Radev a ţinut să evidenţieze faptul că echipele de salvare din Bulgaria, „ca stat civilizat”, au intervenit încă din primele momente ale incidentelor, în pofida întunericului și a condițiilor meteorologice dificile.

„Încă din primele minute ale tragediilor care au avut loc în zona noastră economică exclusivă, echipele noastre de salvare au fost acolo, în ciuda faptului că era noapte și a condițiilor meteorologice dificile. Am demonstrat că Bulgaria, ca stat civilizat, își poate îndeplini obligațiile internaționale privind operațiunile de căutare și salvare în caz de urgență”, a spus premierul bulgar.

Rumen Radev a mai declarat că autoritățile au depus toate eforturile pentru recuperarea navei „Chelsea 3” și pentru deschiderea unei anchete amănunțite şi că apartenența Bulgariei la Uniunea Europeană și NATO, alături de parteneriatul cu Statele Unite,reprezintă pilonii ai securității țării.

„Acționăm într-un ritm foarte dinamic și cu responsabilitate. Am făcut tot ce ne-a stat în putință, în condiții dificile, pentru a recupera nava «Chelsea 3» și pentru a începe o anchetă amănunțită. Ancora securității noastre este UE și NATO, precum și un parteneriat transatlantic puternic cu aliatul nostru, SUA”, a încheiat Rumen Radev.