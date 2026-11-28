Premier Energy a finalizat achiziția Distribuție Energie Oltenia (DEO), unul dintre cei mai mari operatori de distribuție a energiei electrice din România. Tranzacția, evaluată la aproximativ 700 de milioane de euro, îi aduce grupului controlul asupra unei rețele de circa 80.000 de kilometri, care deservește 1,5 milioane de clienți din șapte județe.

Premier Energy a finalizat achiziția Distribuție Energie Oltenia. Foto: Shutterstock

Anunțul a fost făcut vineri, 27 noiembrie, într-un raport transmis Bursei de Valori București (BVB). Premier Energy a confirmat astfel încheierea tranzacției cu fondurile administrate de Macquarie Asset Management, prin care a preluat integral grupul Evryo, inclusiv operatorul Distribuție Energie Oltenia.

În urma operațiunii, Premier Energy deține indirect 100% din capitalul social al DEO, prin preluarea societății-mamă Felix Distribution Holdings SRL. Grupul a preluat și integral capitalul social al Evryo Power SA.

A treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din România

Distribuție Energie Oltenia operează a treia cea mai mare rețea de distribuție a energiei electrice din țară. Infrastructura se întinde pe aproximativ 80.000 de kilometri și asigură alimentarea cu energie electrică pentru circa 1,5 milioane de clienți din șapte județe din sud-vestul României.

Prin achiziție, Premier Energy își extinde activitatea pe piața românească, unde era deja prezentă în producția și furnizarea de energie electrică, precum și în distribuția și furnizarea gazelor naturale.

Compania susține că preluarea completează portofoliul de infrastructură reglementată și consolidează modelul său de afaceri din România. Rezultatele financiare ale Distribuție Energie Oltenia vor fi incluse integral în situațiile financiare ale grupului, începând cu data finalizării tranzacției.

DEO își va continua activitatea ca operator reglementat de distribuție a energiei electrice și va respecta cerințele de separare a activităților, precum și angajamentele asumate în fața Consiliului Concurenței.

Achiziția a fost finanțată printr-un credit de 850 de milioane de euro

Valoarea tranzacției a fost estimată de Premier Energy la aproximativ 700 de milioane de euro, potrivit informațiilor prezentate investitorilor. Pentru finanțarea achiziției, grupul a contractat un credit sindicalizat în valoare de 850 de milioane de euro, cu o maturitate de cinci ani.

Facilitatea de credit a fost anunțată la BVB pe 16 noiembrie. Cele două sume au semnificații diferite: aproximativ 700 de milioane de euro reprezintă valoarea tranzacției, în timp ce 850 de milioane de euro reprezintă valoarea finanțării contractate.

Achiziția fusese anunțată în aprilie 2026 și aprobată de acționarii Premier Energy în iunie. Finalizarea a avut loc după obținerea tuturor aprobărilor necesare, inclusiv din partea Consiliului Concurenței și a Comisiei pentru examinarea investițiilor străine directe.