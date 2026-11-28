Repetițiile pentru parada militară de Ziua Națională au loc sâmbătă, 28 noiembrie, și luni, 30 noiembrie, la Arcul de Triumf din București. Ministerul Apărării Naționale avertizează că, în ambele zile, dar și pe 1 Decembrie, vor fi trase 21 de salve de tun, iar zgomotul produs ar putea crea disconfort populației și animalelor de companie.

Sâmbătă au loc repetiții pentru parada de 1 Decembrie, la Arcul de Triumf Foto: Inquam Photos / Octav Ganea

Repetiția generală pentru parada militară de Ziua Națională este programată sâmbătă, 28 noiembrie, între orele 9.00 și 16.00, la Arcul de Triumf din București. O nouă repetiție va avea loc luni, 30 noiembrie, în intervalul 9.00-12.00.

Parada militară propriu-zisă se va desfășura marți, 1 Decembrie, începând cu ora 11.00, potrivit programului anunțat de Ministerul Apărării Naționale.

21 de salve de tun vor fi trase în fiecare dintre cele trei zile

MApN reamintește că în timpul antrenamentelor din 28 și 30 noiembrie, precum și pe 1 Decembrie, vor fi trase 21 de salve de tun, în intervalul orar 11.00-12.00, în timpul intonării Imnului Național.

Salvele vor fi executate din zona de sud-est a Parcului Regele Mihai I, potrivit tradiției militare de Ziua Națională.

Ministerul Apărării Naționale atrage atenția că zgomotul produs de salvele de tun ar putea atinge un nivel de disconfort atât pentru oameni, cât și pentru animalele de companie. La acesta se poate adăuga și zgomotul produs de survolul aeronavelor.

Zborurile de antrenament de sâmbătă, anulate din cauza vremii

Zborurile de antrenament ale aeronavelor militare programate sâmbătă, 28 noiembrie, nu vor mai avea loc din cauza condițiilor meteorologice nefavorabile, potrivit informațiilor transmise de Antena 3.

În schimb, luni, 30 noiembrie, sunt programate zboruri de antrenament la altitudine joasă deasupra Bucureștiului, în județul Ilfov și la Alba Iulia. MApN precizează că acestea vor fi efectuate cu respectarea măsurilor de siguranță aeriană și cu măsuri pentru reducerea zgomotului resimțit de populație.

Pregătirile pentru 1 Decembrie au loc și în garnizoanele din întreaga țară. Militarii Forțelor Terestre se antrenează pentru ceremoniile care vor fi organizate cu ocazia Zilei Naționale a României, potrivit unui mesaj publicat de Forțele Terestre Române.

Cum va fi sărbătorită Ziua Națională în București și Alba Iulia

Capitala va găzdui, pe 1 Decembrie, Parada Militară Națională, care va începe la ora 11.00, în Piața Arcului de Triumf. La eveniment sunt așteptați peste 2.000 de militari și specialiști, alături de aproximativ 130 de mijloace tehnice și 45 de aeronave.

La Alba Iulia, manifestările vor începe tot la ora 11.00, cu reconstituirea istorică a Marii Adunări Naționale, iar parada militară este programată pentru ora 14.00, pe Bulevardul 1 Decembrie 1918.

Orașul se pregătește să întâmpine miile de vizitatori și printr-un program festiv care include concerte, iluminat festiv și evenimente organizate în Cetatea Alba.