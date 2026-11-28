FCSB joacă astăzi, 28 noiembrie, împotriva celor de la Csikszereda, de la ora 20:00, pe stadionul din Ghencea. Cele două echipe se vor întâlni din nou pe 1 decembrie, de această dată în grupele Cupei României.

FCSB Foto: Sportpictures

Gruparea din Capitală a câștigat doar patru dintre cele opt meciuri disputate pe teren propriu în acest sezon. Echipa a mai înregistrat două egaluri și două înfrângeri (1-3 cu UTA și 0-1 cu Corvinul).

Csikszereda are un bilanț mult mai slab în deplasare. Ciucanii au pierdut șapte dintre cele opt meciuri jucate pe teren advers. Singurul punct a fost obținut pe 16 octombrie 2026, după 1-1 cu Oțelul Galați.

Norocul ține cu FCSB. Garita și Cisotti, apți de joc

Rezultatele alb-albaștrilor sunt departe de ceea ce își dorește Gigi Becali, iar echipa are nevoie de o victorie obligatorie în meciul cu Csikszereda. La conferința de presă organizată înaintea partidei, Laurențiu Reghecampf a anunțat că Arnold Garita și Juri Cisotti pot juca împotriva ciucanilor. Primul are șanse mici să înceapă ca titular, în timp ce italianul este așteptat să revină în primul 11, după ce a ratat ultimele două partide din cauza unei accidentări.

O altă decizie importantă este legată de rolul lui Denis Drăguș. Atacantul ar putea fi folosit în spatele vârfului, pe postul de mijlocaș ofensiv. În acest scenariu, Alexandru Stoian ar urma să ocupe poziția de atacant central, potrivit digisport.ro.

FCSB ar putea începe partida în una dintre următoarele variante:

Varianta 1: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Miculescu, Boutoutaou, Cisotti - Drăguș.

Varianta 2: Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Pădurariu - Muhar, Radunovic - Boutoutaou, Drăguș, Cisotti - Stoian.

Laurențiu Reghecampf: „Suntem obligați să câștigăm!”

„E un meci foarte important pentru noi, suntem obligați să câștigăm. Vom fi conectați la ceea ce va trebui să facem. Cisotti și Garita vor intra, sunt două vești bune. Orice echipă încearcă să țină de rezultat contra noastră. E normal. Nu cred că este un blocaj și din cauza asta nu marcăm. E important să mai ai și noroc atunci când ai ocazii. Pentru mine este un lucru pozitiv că jucăm în Ghencea. Poate să ningă, poate să plouă, FCSB dă două!”, a spus Reghecampf, conform sursei citate anterior.

FCSB ratează mult: doar Csikszereda are un procent mai slab

FCSB a marcat de 20 de ori din cele 105 șuturi trimise pe poartă în acest sezon de Superliga. Astfel, echipa bucureșteană a transformat în gol doar 19% dintre aceste execuții. La acest capitol, doar Csikszereda stă mai rău, cu un procent de 15,8%, potrivit datelor LPF. Echipa din Miercurea Ciuc are și cea mai mică posesie medie din campionat, de 41,6%. FCSB ocupă locul al treilea în această clasament, cu 57,3%.

Cele două formații s-au întâlnit de patru ori în Superligă. FCSB a câștigat două partide, Csikszereda s-a impus o dată, iar celălalt meci s-a încheiat la egalitate. Prima confruntare a avut loc pe 14 septembrie 2025 și s-a terminat 1-1. În cel mai recent duel, disputat pe 26 iulie 2026, FCSB a câștigat cu 2-0, prin golurile marcate de Risto Radunovic și Dennis Politic.