O grevă generală națională a aruncat Belgia în haos. Transporturile sunt grav afectate, aeroporturile din Bruxelles sunt închise, iar în capitală au izbucnit confruntări între manifestanți și forțele de ordine.

Sursa video: X / @SamvanRooy1

Marți, Belgia a fost scena unei greve generale declanșate de principalele sindicate din țară, ca reacție la reducerile planificate ale cheltuielilor publice anunțate de guvernul de coaliție condus de premierul naționalist flamand Bart De Wever.

Mișcarea de protest a afectat grav transporturile și serviciile publice din întreaga țară. Aeroporturile Bruxelles Zaventem și Bruxelles Sud-Charleroi au fost complet blocate, toate plecările fiind anulate, iar la Charleroi au fost suspendate și sosirile.

În Capitală, traficul public a fost aproape complet paralizat: majoritatea liniilor de metrou, autobuz și tramvai nu funcționau, iar mii de oameni au ieșit pe străzi. „Conform sindicatului care a organizat protestul din Bruxelles, pe străzile orașului sunt între 80.000 și 140.000 de oameni”, au transmis organizatorii, potrivit Euronews.

Violențe în Bruxelles: gaze lacrimogene și tunuri cu apă

Deși manifestațiile au fost, în mare parte, pașnice, în mai multe zone ale capitalei s-au produs incidente violente. Potrivit poliției, au avut loc ciocniri între persoane mascate și forțele de ordine.

Sursa video: X / @costin10632

Au existat două puncte principale de confruntare: pe centura Bruxelles-ului, unde mai multe tuneluri au fost blocate, și pe un bulevard central, unde poliția a folosit gaze lacrimogene și tunuri cu apă după ce un grup de protestatari a aruncat cu petarde și a tras cu arme de paintball spre agenții de ordine.

Mai multe persoane au fost rănite și au primit îngrijiri medicale la fața locului, iar altele au fost reținute. Greva s-a extins și în sistemul penitenciar, unde autoritățile au fost nevoite să mobilizeze ofițeri suplimentari pentru menținerea securității.

Sursa video: Instagram / @ahrar_palestine_asbl

Nemulțumiri față de reformele guvernului De Wever

Protestele au fost declanșate de reformele economice și sociale propuse de guvern, care vizează modificarea sistemului de pensii și a legislației muncii, inclusiv a regulilor privind munca în ture de noapte.

O delegație a manifestanților a fost primită la discuții de ministrul responsabil cu sistemul de pensii, însă negocierile nu au dus, deocamdată, la un acord.

Premierul Bart De Wever, aflat la putere din februarie, a promis reforme „necesare pentru redresarea economică”, însă opoziția și sindicatele acuză guvernul că „pune povara austerității pe umerii celor mai vulnerabili”.

Criză bugetară și datorii record

Protestele amplifică presiunea asupra executivului, care nu a reușit, luni, să ajungă la un acord privind bugetul. Belgia se confruntă cu o situație financiară dificilă: deficitul bugetar a urcat la 4,5% din PIB la finalul anului 2024, iar datoria publică a depășit 100% din PIB.

Potrivit normelor Uniunii Europene, statele membre trebuie să mențină deficitul sub 3% și datoria sub 60% din PIB, praguri pe care Belgia le-a depășit considerabil.