Veste proastă pentru Simona Halep: românca alunecă în topul milionarelor din tenis

Simona Halep s-a clasat ani la rând pe podium în ierarhia câștigurilor all-time din tenis, în spatele celor două surori-minune, Serena și Venus Williams. Începutul acestui an o plasează însă pe româncă pe poziția a cincea în acest top oficial publicat de WTA, după ce a fost depășită de Aryna Sabalenka și de Iga Swiatek.

Anul fabulos al sportivei din Belarus i-a adus acesteia nu mai puțin de 15 milioane de dolari - un record absolut pentru un sezon WTA. Cu această sumă, Sabalenka a ajuns pe poziția a doua, cu 45.175.621 $. Nici Swiatek nu s-a lăsat mai prejos, câștigând în stagiunea trecută 10,11 milioane de dolari, cu care a urcat pe podium în ierarhia câștigurilor.

Lider detașat rămâne Serena Williams, cu aproape 95 de milioane de dolari, în timp ce sora sa, Venus, a căzut pe locul 4, cu aproape 43 de milioane de dolari, în timp ce Simona Halep e pe 5, cu 40,2 milioane de euro. În următorii ani nu se mai preconizează mari schimbări, având în vedere că până la locul 10, topul este format din jucătoare retrase din activitate sau la capătul carierei: Viktoria Azarenka, Maria Sharapova, Petra Kvitova, Caroline Wozniacki și Angelique Kerber.

Top 10 câștiguri all-time în tenisul feminin

1. Serena Williams (94.816.730 $);

2. Aryna Sabalenka (45.175.621 $);

3. Iga Swiatek (43.640.490 $);

4. Venus Williams (42.867.364 $);

5. Simona Halep (40.236.618 $);

6. Victoria Azarenka (38.890.473 $);

7. Maria Sharapova (38.777.962 $);

8. Petra Kvitova (37.653.615 $);

9. Caroline Wozniacki (36.479.231 $);

10. Angelique Kerber (32.545.460 $).