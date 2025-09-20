Video Violențe la protestul anti-imigrație din Haga. Manifestanții au atacat poliția și au incendiat mașini. Jandarmii au ripostat cu tunuri cu apă și gaze

Poliția olandeză a intervenit sâmbătă la Haga cu gaze lacrimogene și tunuri cu apă pentru a dispersa protestatarii anti-imigrație deveniți violenți, a anunțat un purtător de cuvânt al autorităților locale. Mii de persoane au participat la manifestația organizată de o activistă de dreapta, care a cerut politici de imigrație mai dure și măsuri stricte împotriva solicitanților de azil, în contextul apropierii alegerilor naționale, relatează Reuters.

Grupuri mari de protestatari, mulți dintre ei fluturând steaguri olandeze și steaguri asociate grupurilor de extremă dreapta, au devenit violenți cu poliția, aruncând cu pietre și sticle, potrivit imaginilor difuzate de postul de televiziune NOS.

O mașină de poliție a fost incendiată, iar un grup de protestatari a blocat pentru scurt timp o autostradă în apropierea locului demonstrației.

Presa locală a relatat că protestatarii au spart și mai multe geamuri la sediul partidului de centru-stânga D66, considerat de mulți din extrema dreaptă ca fiind un partid care servește o elită progresistă.

Protestul, organizat cu puţin peste o lună înainte de alegerile naţionale, a fost inițiat de activista de dreapta care se autointitulează Els Rechts, cunoscută pentru opoziția față de solicitanţii de azil și pentru apelurile la o politică de locuinţe echitabilă în Olanda.

Populistul anti-imigrație Geert Wilders, care a câștigat alegerile precedente din Olanda și care în ultimele săptămâni și-a menținut avantajul în sondajele de opinie înaintea votului din 29 octombrie, a fost invitat să ia cuvântul la demonstrație, dar nu a participat.

În schimb, el a condamnat violența pe X, afirmând că utilizarea forței împotriva poliției este „absolut inacceptabilă” și calificându-i pe cei implicați drept „idioți”.

„Blocarea autostrăzii şi folosirea forţei împotriva poliţiei sunt absolut inacceptabile”, a mai scris acesta.

La mijlocul lunii iunie, peste o sută de mii de protestatari, inclusiv familii cu copii, au manifestat la Haga împotriva ofensivei Israelului în Gaza și a poziției guvernului olandez față de acest conflict, formând o „linie roșie” simbolică și cerând oprirea atacurilor.