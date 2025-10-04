Video Georgia fierbe: mii de protestatari în stradă, în timp ce partidul aflat la guvernare anunță victoria în alegeri. Poliția a folosit gaze lacrimogene

Poliția georgiană a intervenit cu spray cu piper și tunuri cu apă pentru a dispersa miile de protestatari adunați la palatul prezidențial sâmbătă, în ziua alegerilor municipale, când opoziția a organizat un mare miting împotriva guvernului.

Partidul de guvernământ „Visul Georgian” (GD) a declarat că a obținut victoria în fiecare municipalitate din această țară caucaziană de sud, cu o populație de 3,7 milioane de locuitori, în alegerile boicotate de cele două cele mai mari blocuri ale opoziției, scrie reuters.

Înainte de închiderea secțiilor de vot, un grup de manifestanți a încercat să intre în palatul prezidențial din Tbilisi, la apelul liderilor opoziției pentru o „revoluție pașnică” împotriva guvernului, acuzat că ar fi pro-rus și autoritar.

Proteste pro-occidentale au loc din octombrie anul trecut, după alegerile parlamentare despre care opoziția susține că au fost frauduloase, acuzații respinse de GD.

Davit Mzhavanadze, participant la demonstrație, a declarat că protestele fac parte dintr-o „criză profundă creată de guvern” și că acestea vor continua până la soluționarea cererilor lor.

Un grup restrâns de manifestanți a încercat să pătrundă în palatul prezidențial și a fost respins de poliție. Ulterior, unii protestatari au blocat o stradă și au aprins focuri, confruntându-se cu forțele antirevoltă.

Partidul „Visul Georgian”, controlat în mare parte de fostul premier și miliardarul Bidzina Ivanișvili, neagă orice legătură cu Moscova și susține că sprijină atât aderarea la UE, cât și menținerea păcii cu Rusia.

„Suntem aici pentru a proteja democraţia noastră, pe care Visul georgian este pe cale să o distrugă”, a declarat Natela Gvaharia, o manifestantă în vârstă de 77 de ani.

Tinerii au fost la rândul lor prezenţi în număr mare: „Înlăturându‑l de la putere noi vom salva ţara”, a spus Aleko Samniaşvili, student de 20 de ani, exprimând temerea că ambiţia Georgiei de a adera la Uniunea Europeană ar fi compromisă dacă actuala putere se menţine.

Alegerile locale, care în mod obişnuit atrag puţină atenţie, au căpătat în acest an o importanţă majoră după ce „Visul Georgian” a obţinut o victorie contestată la alegerile legislative din octombrie 2024.

Opoziţia, acuzând un derapaj autoritar al guvernării, a îndemnat la boicot şi la proteste, iar mai multe partide- între care Mişcarea naţională unită a fostului preşedinte Mihail Saakaşvili -au chemat susţinătorii în stradă.

Saakaşvili, aflat în închisoare şi condamnat la 12 ani şi jumătate pentru abuz de putere şi alte acuzaţii, a transmis un apel vehement susţinătorilor săi, calificând manifestaţiile drept „ultima şansă” de salvare a democraţiei şi avertizând că pasivitatea ar deschide calea la „arestări în masă” şi la abandonul sprijinului occidental.

Reacţia autorităţilor a fost fermă: Ministerul de Interne a anunţat că demonstraţia a „depăşit limitele impuse de lege”, iar premierul Irakli Kobahidzé a promis un răspuns poliţienesc sever în cazul în care protestele vor degenera şi a avertizat organizatorii împotriva ambiţiilor „revoluţionare”.

La începutul serii, protestatarii încă se aflau în centrul Tbilisi, agitând drapele georgiene şi ale Uniunii Europene, în timp ce tensiunile între manifestanţi şi forţele de ordine rămâneau ridicate.