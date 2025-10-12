Situație tensionată în Madagascar, unde o unitate militară a anunțat duminică preluarea controlului asupra armatei, în contextul protestelor antiguvernamentale care zguduie țara de mai multe săptămâni.

Președintele Andry Rajoelina a denunțat ceea ce a numit o „tentativă ilegală de preluare a puterii”, potrivit AFP și Reuters.

„Toate ordinele armatei malgașe vor emana de la sediul CAPSAT (Corpul de Armată pentru Personal și Servicii Administrative și Tehnice)”, au transmis ofițerii unității într-un mesaj video.

Soldații CAPSAT s-au alăturat duminică miilor de protestatari adunați în capitala Madagascarului, Antananarivo, la o ceremonie de omagiu pentru victimele demonstrațiilor începute pe 25 septembrie 2025, potrivit presei internaționale, citate de Agerpres.

Apariția militarilor a fost întâmpinată cu entuziasm, iar la eveniment au participat și lideri ai opoziției, printre care fostul președinte Marc Ravalomanana, înlăturat de la putere în 2009 — chiar în urma unei lovituri de stat sprijinite de aceeași unitate militară CAPSAT.

Deocamdată, comandamentul armatei nu a emis nicio reacție oficială. În același timp, CAPSAT a anunțat numirea generalului Demosthene Pikulas în funcția de șef al armatei, după ce postul a rămas vacant săptămâna trecută, însă nu este clar dacă această decizie are caracter oficial.

Unitatea militară a mai declarat sâmbătă că refuză să se supună ordinelor de a deschide focul asupra manifestanților, condamnând violențele recente ale poliției.

Protestele, inițial declanșate de mișcarea „Gen Z” din cauza întreruperilor repetate de apă și electricitate, s-au transformat rapid într-o mișcare împotriva guvernului condus de Andry Rajoelina. Sâmbătă, mii de oameni au ieșit în stradă în cea mai mare manifestație de până acum, cerând demisia președintelui.

Pe fondul zvonurilor că șeful statului ar fi părăsit țara, președinția a emis un comunicat în care a precizat că Rajoelina „rămâne în țară” și „continuă să gestioneze afacerile naționale”.

Uniunea Africană a făcut apel la calm și reținere, cerând tuturor părților implicate – civile și militare – să evite escaladarea tensiunilor. În același timp, compania Air France a anunțat suspendarea zborurilor către Madagascar cel puțin până marți.

Potrivit unui raport al Națiunilor Unite, cel puțin 22 de persoane și-au pierdut viața de la începutul protestelor, iar peste 100 au fost rănite.

Madagascar, una dintre cele mai sărace țări din lume, se confruntă cu o criză politică profundă, pe fondul corupției și al inegalităților economice. Deși bogată în resurse naturale, aproape trei sferturi din populația de 32 de milioane de locuitori trăia sub pragul sărăciei în 2022, conform datelor Băncii Mondiale.