Angajații Guvernului au ieșit în stradă pentru a se alătura protestatarilor

Angajații Guvernului se alătură protestatarilor din stradă. Cei din aparatul de lucru al Guvernului au întrerupt luni dimineața activitatea și au ieșit în Piața Victoriei pentru a protesta alături de toate federațiile sindicale prezente în Piața Victoriei.

Luni dimineață, 15 septembrie, începând cu ora 10.00, angajații din aparatul de lucru al Guvernului au pornit un protest spontan și au oprit activitatea în Platul Victoria. Aceștia s-au adunat în Piaţa Victoriei pentru a protesta alături de sindicaliştii din administraţia publică.

Sindicaliștii din administrația publică au anunțat un protest de amploare în Capitală, inclusiv un marș pe traseul: Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor, în intervalul 14.00 – 15.00 fiind programată o adunare publică la Palatul Parlamentului.

Reprezentanţii protestatarilor afirmă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.

Federaţiile sindicale semnatare atrag atenţia că măsurile anunțate de Executiv „creează premisele unui blocaj generalizat în sectorul de activitate, datorită lipsei totale a unui dialog social real şi responsabil”. Ei au ameninţat chiar cu declanşarea grevei generale.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, au transmis, joi, într-un comunicat, Organizațiile Sindicale Unite din Administrația Publică.

Executivul a amânat cu două săptămâni reforma administrației locale, după discuțiile din coaliție. Premierul propune tăieri de 13.000 de posturi, în timp o reevaluare a datelor actuale.