Protest al angajaților din administrația publică în Capitală. Restricții de circulație

Sindicaliştii din administraţia publică protestează luni, 15 septembrie, în Capitală, nemulţumiţi de măsurile anunţate de Executiv. Oamenii vor pleca în marș spre Palatul Parlamentului.

Protestatarii s-au strâns luni dimineață, 15 septembrie, în Piața Victoriei. Aceștia se vor deplasa începând cu ora 13.00 spre Parlament, acolo unde este programată o adunare publică.

Restricții de circulație

Protestatarii se vor deplasa pe traseul următor în intervalul 14.00-15.00:

Piaţa Victoriei – Şos. Berzei – Buzeşti – Str. Vasile Pârvan – Pod Haşdeu – Str. BP Haşdeu – Bd. Naţiunilor Unite – Parc Izvor.

Reprezentanţii sindicatelor afimă că au fost invitaţi luni, la discuţii cu premierul Ilie Bolojan.

„În cazul în care Primul-ministru nu va renunţa la politicile adoptate «din pix» şi fără fundament real, protestele organizaţiilor noastre vor continua şi se vor radicaliza, culminând cu greva generală în sector, pentru ca drepturile şi interesele legitime ale angajaţilor în faţa unor măsuri abuzive, care ameninţă stabilitatea funcţiei publice şi calitatea serviciilor publice oferite cetăţenilor, trebuie apărate”, avertizau sindicaliştii la începutul lunii septembrie.

Sindicaliștii cer respectarea drepturilor fundamentale: la muncă, la stabilitate şi carieră în funcţia publică, la condiţii de muncă decente, la negociere colectivă şi autonomie locală, eliminarea mandatelor temporare şi a testărilor periodice impuse funcţionarilor publici, măsuri care ar conduce la politizarea administraţiei şi la destabilizarea resursei umane, respectarea stabilităţii şi predictibilităţii funcţiei publice, prin respingerea modificărilor la Codul administrativ ce încalcă dreptul constituţional la muncă, în special cea privind crearea forţată a jumătăţii de funcţionar public pe posturi ocupate.

Alte revendicări sunt realizarea de analize reale de impact social şi financiar înaintea oricărei reduceri de personal, incluzând efectele asupra contribuţiilor sociale, veniturilor bugetare, şomajului şi costurilor suplimentare generate de externalizarea serviciilor publice şi renunţarea la intenţia de a stabili «meniul pentru săraci» – o grilă de salarizare discriminatorie pentru personalul din unităţile administrativ – teritoriale cu venituri reduse din impozite şi taxe locale, cu încălcarea principiului «la muncă egală – salarizare similară» prevăzut în Carta Socială Europeană, precum şi a principiului creării procedurilor de egalizare financiară, prevăzut în Carta Europeană a Autonomiei Locale.

Executivul a amânat cu două săptămâni reforma administrației locale, după discuțiile din coaliție. Premierul propune tăieri de 13.000 de posturi, în timp o reevaluare a datelor actuale.