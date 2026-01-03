search
Sâmbătă, 3 Ianuarie 2026
Impozite locale 2026. Cât plătești pentru apartamente și firme în marile orașe. În Sectorul 1 al Capitalei, impozitul aproape s-a dublat

Publicat:

Impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026, astfel încât atât persoanele fizice, cât și companiile plătesc mai mult pentru apartamentele folosite.

Un calculator pus pe niște formulare, lângă un pix și o tastatură
Impozitele locale pentru locuințe s-au majorat considerabil de la 1 ianuarie 2026. Foto arhivă

Creșterea de impozit local pentru persoanele fizice a fost dispusă prin Pachetul 2 de măsuri fiscale, respectiv modificarea grilei valorii impozabile din Codul fiscal.  

În medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamente, pe alocuri chiar puțin mai mare.

Demn de menționat este că impozitul de proprietate pe locuință se plătește în mod egal de către soți și în funcție de cota parte deținută.

Astfel, pentru un apartament în Sectorul 1 al Capitalei pentru care în 2025 impozitul a fost de 366 de lei, în 2026 acesta a ajuns la 686 de lei, fiecăruia dintre soți revenindu-i de plată suma de 343 de lei în acest an, cu 87% mai mult decât anul trecut, ca urmare a modificărilor aduse grilei valorii de impozitare.

De asemenea, pentru un apartament din Popești Leordeni, pentru care anul trecut impozitul a fost de 400 de lei, în 2026 se va plăti aproximativ 720 de lei.

În Sectorul 6, pentru un apartament cu 3 camere suma de plată în 2026 a ajuns la 640 de lei, susține un internaut.

640 de lei pentru un apartament cu 3 camere în Bucureşti în sectorul 6. La mulţi ani 1 ianuarie 2016, e Revelionul. Fix de Revelion". El a arătat și cât plătește pe locul de parcare și impozitul pe mașină, dar cea mai mare surpriză a fost legată de apartament. Bărbatul are de plătit 302 lei, partea sa, iar "jumătate este afişat la soţie. Mai are şi ea încă 18 lei (n.r. locul de parcare) şi 302", a scris un internaut pe TikTok.

Un altul a anunțat pe Facebook că pentru un apartament cu 2 camere pentru care anul trecut a plătit un impozit de 480 de lei, în 2026 suma de plată este de 870 de lei.

Și pe Reddit comentează românii cât de mult le-au crescut impozitele pe locuință de la 1 ianuarie 2026.

„De la 150 la 300 lei la o garsonieră în Sectorul 3”, scrie un participant la discuție.

„De la 270 la 440”, scrie un alt internaut.

„De la 386 la 708”, a afirmat un altul.

Bineînțeles. Cum am zis, o să-i plătesc spre sfârșitul anului erodați de inflație, așa cum ne sunt și veniturile”, a scris un alt internaut.

Pe tabelul introdus de Legea 239/2025, avem o creștere a valorii impozabile pe metru pătrat de la 1.000 de lei la 2.677 de lei, pentru apartamentele pe persoană fizică.

image

Expert: A crescut baza impozabilă a clădirilor

Consultantul de business  Gianina Crăciun, fondator Supertree Workspaces & More, a explicat pentru „Adevărul” că structura de calcul a impozitelor locale nu se schimbă fundamental. „Legislația actuală prevede impozitarea clădirilor pe bază de valoare impozabilă × cotă diferențiată pentru rezidențial / nerezidențial / mixt. Aceeași logică rămâne și pentru 2026”, a declarat Crăciun pentru „Adevărul”.

Potrivit acesteia, valoarea impozabilă este semnificativ mai mare în acest an. „Chiar dacă structura de calcul rămâne, legea publicată în Monitorul Oficial crește baza impozabilă a clădirilor, ceea ce în practică duce la sume mai mari de plată. 

Autoritățile locale nu pot reduce sub pragul din 2025. Proiectul de lege prevede clar că primăriile nu pot stabili cote de impozit pentru 2026 mai mici decât cele aplicabile în 2025. 

Date oficiale actualizate privind noile valori impozabile exacte pe mp pentru 2026 (de exemplu prin Ordin MFP sau actualizare HCGMB) — aceste valori încă nu sunt publicate oficial pe site-urile instituțiilor fiscale sau ale primăriilor (până la data curentă).

Situațiile raportate indică creșteri de până la ~80% comparativ cu 2025, dar rămân orientative până la publicarea normelor detaliate”, a afirmat specialistul. 

Citește și: Impozitele şi taxele locale cresc în Capitală. Cât vor avea bucureștenii de plătit din 2025

Impozitele pe locuințe cresc cu 70-80%

Pe medie, vorbim de o creștere cu 70-80% a impozitului local pe apartamentele deținute de persoanele juridice, de la 1 ianuarie 2026, conform estimării făcute de agentul imobiliar Georgian Marcu. În bani, înseamnă că oamenii vor plăti cu câteva sute de lei mai mult decât acum. Aceasta până când guvernanții vor schimba iarăși impozitul, pentru a reflecta „valoarea de piață” a proprietăților, orice ar însemna asta.

Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote cuprinse între 0,08% - 0,2%, asupra valorii impozabile a clădirii. Cota impozitului pe clădiri se stabilește prin hotărâre a consiliului local. La nivelul municipiului București, această atribuție revine Consiliului General al Municipiului București, conform Codului Fiscal, ca și până acum.

De asemenea, atât pentru persoanele juridice, cât și pentru persoane fizice, cota impozitului pe clădiri stabilită pentru anul 2026, de către autoritățile locale, nu poate fi mai mică decât cota stabilită pentru anul 2025. Această prevedere a fost menținută în Pachetul 2 fiscal.

Impozite locale pentru firme

Viitoarea modificare de impozit local va viza atât persoanele fizice, cât și persoanele juridice. 

Legea 239/2025 conținea și prevederi care majorau și de 7 ori cota impozitului local pe apartamentele cumpărate pe firmă. La două zile publicarea Legii în Monitorul Oficial, Guvernul Bolojan a mai dat o ordonanță de urgență și a suspendat aceste prevederi.

Astfel, Ordonanța de urgență 78/2025 dispune ca prevederile Legii 239/2025 (Pachetul 2 fiscal), privind creșterea impozitului local pe imobiliarele firmelor, să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2027.

Astfel, persoanele juridice vor fi impozitate cu cote cuprinse între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii, în anul 2026. Se menține astfel cota de impozitare în regim rezidențial pentru firme.

Astfel, nu scăpăm de noi majorări de impozit, pentru că din 2027 statul intenționează să introducă impozitarea la „valoarea de piață a imobilelor”.

„Regimul actual de impozitare a clădirilor rezidențiale se menține până în 2027, inclusiv pentru persoanele juridice, urmând ca din 2027 impozitarea să se facă pe baza valorii de piață, conform reformei asumate prin PNRR”, a anunțat Guvernul, într-un comunicat.

StartupCafe.ro a exemplificat  impozitele pe care le vor plăti firmele pe clădiri în 2026, în București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța și alte mari orașe din România.

Citește și: Bolojan anunță creșterea impozitelor pe proprietăți cu până la 70% din 2026

De exemplu:

București

• Clădiri rezidențiale - 0,2%

• Clădiri nerezidențiale - 1,5%

Cluj-Napoca

• Clădiri rezidențiale - 0,1%

• Clădiri nerezidențiale - 1%

Timișoara

• Clădiri rezidențiale - 0,1%

• Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 16%

Iași

• Clădiri rezidențiale - 0,1% 

• Clădiri nerezidențiale - 1,1% 

Constanța

• Clădiri rezidențiale - 0,2%

• Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 30,8%

Brașov

• Clădiri rezidențiale - 0,2% + 0,1% (majorare de 50%)

• Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 0,5% (majorare de 38,5%)

Sibiu

• Clădiri rezidențiale - 0,2% + 25%

• Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 16%

Oradea

• Clădiri rezidențiale - 0,3% (0,2%+0,1%) - prin aplicarea cotei adiționale de 50%

• Clădiri nerezidențiale - 1,15%

Craiova 

• Clădiri rezidențiale - 0,2%

• Clădiri nerezidențiale - 1,3% + 10%

image
Secretele tribului care trăiește de peste 1.000 de ani în inima Marelui Canion
image
Anunțul momentului pentru românii care stau la casă! Singura construcție din curte pentru care nu mai iei amendă de până la 100.000 de lei

image
Nici vorbă să fie cu un picior în groapă! Puternic și încrezător, Regele Charles apare alături de un superstar de la Hollywood!

image
Luna Lupului zguduie emoțiile! Ce aduce prima Lună plină din 3 ianuarie 2026 pentru fiecare zodie?

image
Căscatul excesiv poate semnala o problemă de sănătate