Europa riscă să-și accelereze declinul economic odată cu oprirea importurilor de gaz din Rusia, avertizează purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov. Uniunea Europeană a decis că toate importurile de gaze rusești vor înceta cel târziu în 2027, măsură ce face parte din strategia de reducere a dependenței energetice.

Decizia Bruxellesului de a elimina complet gazul rusesc și de a-l înlocui cu surse mai costisitoare va accelera pierderea influenței economice a Uniunii Europene, susține Peskov. „Acest lucru nu va face decât să accelereze procesul observat în ultimii ani de pierdere a potenţialului de leadership al economiei europene”, a declarat el în conferința de presă telefonică de miercuri, potrivit Agerpres.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului afirmă că noua strategie energetică va afecta inevitabil competitivitatea economiei europene: „Aprobarea acestei măsuri înseamnă că Europa va depinde de gaze care costă mai mult, şi uneori considerabil mai mult, decât gazul rusesc”. În opinia sa, „Europa se condamnă să achiziţioneze surse de energie mult mai scumpe, ceea ce va afecta inevitabil economia europeană şi va reduce competitivitatea Europei”.

Termene clare pentru oprirea importurilor

Uniunea Europeană a stabilit miercuri că importurile de gaze rusești vor fi oprite treptat până în noiembrie 2027. Într-un comunicat oficial, Parlamentul European a precizat că importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) din Rusia vor înceta până la 31 decembrie 2026, iar importurile prin conducte până la 1 noiembrie 2027.

La începutul anului viitor, Comisia Europeană va prezenta o propunere legislativă care să reglementeze acest proces. Statele membre vor trebui să își elaboreze planuri naționale de diversificare a surselor de energie, cu excepția țărilor care deja nu mai importă combustibili ruși.

Noile reguli prevăd și un sistem de „autorizare prealabilă” pentru achizițiile de gaze. Pentru gazul provenit din Rusia, statele membre vor trebui să notifice Comisia Europeană cu cel puțin o lună înainte, iar pentru gazul din alte surse cu cinci zile înainte.

Presiuni din partea SUA

Planul Bruxellesului de a accelera eliminarea hidrocarburilor rusești apare într-un context tensionat, în care Statele Unite au exercitat presiuni intense asupra Uniunii Europene pentru a înceta achizițiile de gaze rusești și pentru a se orienta către GNL-ul american, notează agenția EFE.