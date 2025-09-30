search
Marți, 30 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Companii din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari în taxe pentru importurile de gaz natural lichefiat. Ce arată un studiu Greenpeace

0
0
Publicat:

Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se arată într-un studiu realizat de organizația de mediu Greenpeace, publicat marți.

Importurile de GNL au fost până acum exceptate de la sancţiuni. FOTO Shutterstock
Importurile de GNL au fost până acum exceptate de la sancţiuni. FOTO Shutterstock

Importurile de petrol și cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancțiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de gaze prin conducte au scăzut brusc după avarierea conductelor Nord Stream în septembrie 2022, potrivit dpa, citată de Agerpres. Totuși, importurile de GNL au fost până acum exceptate de la sancțiuni.

Potrivit estimărilor Greenpeace, Yamal LNG, principalul exportator de GNL din Rusia, a câştigat în total 40 de miliarde de dolari din exporturile globale între 2022 şi2024, din care aproximativ 9,5 miliarde de dolari au fost vărsaţi în trezoreria rusă sub formă de venituri fiscale.

Companiile din UE se numără printre clienţii majori ai Yamal LNG din Rusia, cu TotalEnergies (din Franţa) în fruntea listei. Compania de stat chineză CNPC se situează pe locul, fiind urmată de SEFE (din Germania) pe locul al treilea şi Naturgy (din Spania) pe locul patru.

TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus

Greenpeace mai arată că TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus, SEFE - cu 1,45 miliarde de dolari şi Naturgy - cu 1,25 miliarde de dolari.

Conform calculelor Greenpeace, cu venituri totale din impozitul pe profit de 9,5 miliarde de dolari provenite din exporturile Yamal LNG, Moscova ar putea achiziţiona fie aproximativ 271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri de luptă T-90M, fie 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 de milimetri, 

Cantitatea indicată de obuze de artilerie ar corespunde producţiei pe trei ani a Rusiei la ritmul actual: aproximativ 3 milioane de proiectile de artilerie într-un an.

Principalii importatori de GNL rusesc

Numărul menţionat de drone în respectivul studiu reprezintă o cantitate de aproximativ 271 de ori mai mare decât cea pe care Rusia a folosit-o împotriva Ucrainei într-o săptămână.

Greenpeace remarcă și că principalii importatori de GNL rusesc din UE - Franţa, Spania, Belgia şi Ţările de Jos - au cheltuit mai mult pentru importul de gaze ruseşti decât pentru sprijinirea Ucrainei.

Potrivit raportului, între 2022 şi iunie 2025, cele patru ţări au importat GNL rusesc în valoare de aproximativ 34,3 miliarde de euro (40,3 miliarde de dolari), oferind în acelaşi timp sprijin Ucrainei în valoare de aproximativ 21,2 miliarde de euro.

Studiul punctează de asemenea că grupul francez TotalEnergies deţine o participaţie de 20% la Yamal LNG şi o participaţie de 19,4% la compania-mamă, Novatek.

Din 2022, TotalEnergies a încasat dividende în valoare estimată de 5,06 miliarde de dolari de la Yamal LNG şi alte 1,74 miliarde de dolari de la Novatek.

Ce invocă societăţile energetice europene

Societăţile energetice europene îşi apără continuarea activităţii lor cu Yamal LNG invocând cererea, precum şi contractele încheiate pe termen lung. Bunăoară, compania germană SEFE este legată de Yamal LNG prin contracte până în 2038. Această companie era cunoscută anterior sub numele de Gazprom Germania, fiind de fapt o filială a companiei de stat ruse Gazprom. Societatea a fost naţionalizată după declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022 şi a crizei energetice survenite apoi în Germania.

Amintim că, în luna februarie a acestui an, The Guardian scria că, în al treilea an de război, UE a cumpărat petrol și gaze rusești în valoare de 21,9 miliarde de euro, conform estimărilor Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (Crea), în ciuda eforturilor de a reduce dependența continentului de combustibilii care finanțează bugetul de război al lui Vladimir Putin.

Europa

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Viral pe TikTok: O tânără nepaleză plecată la muncă se întoarce după 2 ani acasă. Cu ce și-a umplut bagajele
digi24.ro
image
Un crescător de oi din România este acuzat de Parchetul European că a obținut fraudulos fonduri UE de 2,2 milioane de euro
stirileprotv.ro
image
NĂPASTA familiei Ceaușescu. Singurul copil rămas în viață al cuplului Nicolae și Elena Ceaușescu suferă de o boală letală
gandul.ro
image
Blestemul care s-a abătut asupra familiei Ceaușescu. Valentin a fost diagnosticat cu probleme medicale și nu are bani pentru tratament. El cere ajutorul statului român
mediafax.ro
image
Mario Tudose, transfer la FCSB?! Anunţ de ultimă oră: „Deja ne gândim la înlocuitor şi trebuie să găsim o soluţie”
fanatik.ro
image
Proiect minier american în România: începe explorarea geologică la Budureasa – Bihor, cel mai mare zăcământ de magneziu din Europa
libertatea.ro
image
Nicuşor Dan: România nu era pregătită pentru a intra în UE
digi24.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka "a șocat audiența" cu imaginile postate
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Cum să recunoști capcanele financiare și să-ți ții banii în siguranță
observatornews.ro
image
Cu ce se ocupă Ioana, iubita lui Ilie Bolojan? Are o meserie onorabilă
cancan.ro
image
FOTO. Simona Halep, strălucitoare de ziua ei. Apariția cu care a tăiat respirația celor din jur
prosport.ro
image
Primul drum închis temporar din cauza vremii. Utilajele nu pot interveni din cauza gheții
playtech.ro
image
Louis Munteanu, băgat în şedinţă de şefii CFR-ului după ce a ratat transferul la o echipă mare: „Am discutat cu el! Mesajul este clar”
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
O nouă "lovitură" pentru România, după ce Ana Maria Bărbosu a decis să plece în SUA
digisport.ro
image
Economistul Iancu Guda cere concedieri forțate în rândul bugetarilor
stiripesurse.ro
image
Cardurile de alimente au fost deja încărcate! Câți BANI au primit beneficiarii
kanald.ro
image
12 țări ne datorează peste 2,3 miliarde de dolari, cât tezaurul românesc rămas la ruși, bani împrumutați din...
playtech.ro
image
Filmul complet al morții fiicei lui Igor Cuciuc! Oleg Spînu, unul dintre colegii care se aflau lângă Andreea când și-a dat ultima suflare, face dezvăluiri cutremurătoare: „Eu am tras cu ochiul pe geamul Ambulanței și am văzut. Au stat cam 30 de minute, du
wowbiz.ro
image
Imagini SUPERBE cu casa de la pădure a Sânzianei Negru. Influencerița are o locuință ruptă din basme. Nicio altă vedetă nu mai are așa ceva! GALERIE FOTO
romaniatv.net
image
Vin ninsorile în București! Alertă meteo
mediaflux.ro
image
„Tot ce auziți e adevărat, mor de foame!”. Fostul portar, cândva în top 5 din Europa, trăiește acum în sărăcie lucie
gsp.ro
image
Operațiunea Storm-1516: fabuloasa acțiune rusească în alegerile din Moldova. Rețeaua incredibilă în care au fost implicați și jurnaliști celebri români
actualitate.net
image
Manolo Blahnik readuce opulența de la Versailles în 2025 cu o colecție capsulă inspirată de Marie Antoinette
actualitate.net
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră
click.ro
image
De ce își îneca Ioana Popescu amarul în băutură? Ce confesiuni îi făcuse lui Fabio Niță: „Beau, seară de seară, ca să uit de...” Ce îl rugase înainte de a muri?
click.ro
image
Mâncare de vinete grecească. Așa faci 6 rețete geniale ca un chef din Atena
click.ro
Regele Charles foto Profimedia jpg
Înainte de-a fi rege, Charles este tată. Inima lui nu mai poate îndura loviturile primite de la Harry: "A rămas perplex"
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
Foto: facebook.com / CNSAS
În pat cu Partidul. Politica lui Nicolae Ceaușescu privind natalitatea
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Fructul de toamnă care ne îngrașă mai rău decât carnea sau zahărul! Mihaela Bilic: „Dacă nu vreți să vă treziți cu colăcei de grăsime pe burtă...”
image
Profețiile lui Arsenie Boca pentru români. Ce s-a adeverit din ce a spus „Sfântul Ardealului” despre țara noastră

OK! Magazine

image
Nu este nici prințesă, dar poartă talismanul reginei. Bijuteria cu care s-a afișat Meghan recent este nouă, scumpă și impunătoare. Iată cât e de specială

Click! Pentru femei

image
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate