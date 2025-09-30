Companii din UE plătesc Rusiei miliarde de dolari în taxe pentru importurile de gaz natural lichefiat. Ce arată un studiu Greenpeace

Rusia profită semnificativ de pe urma vânzărilor de gaz natural lichefiat (GNL) către companii din Uniunea Europeană, se arată într-un studiu realizat de organizația de mediu Greenpeace, publicat marți.

Importurile de petrol și cărbune din Rusia sunt practic interzise în baza sancțiunilor UE impuse Moscovei după invadarea Ucrainei, iar importurile de gaze prin conducte au scăzut brusc după avarierea conductelor Nord Stream în septembrie 2022, potrivit dpa, citată de Agerpres. Totuși, importurile de GNL au fost până acum exceptate de la sancțiuni.

Potrivit estimărilor Greenpeace, Yamal LNG, principalul exportator de GNL din Rusia, a câştigat în total 40 de miliarde de dolari din exporturile globale între 2022 şi2024, din care aproximativ 9,5 miliarde de dolari au fost vărsaţi în trezoreria rusă sub formă de venituri fiscale.

Companiile din UE se numără printre clienţii majori ai Yamal LNG din Rusia, cu TotalEnergies (din Franţa) în fruntea listei. Compania de stat chineză CNPC se situează pe locul, fiind urmată de SEFE (din Germania) pe locul al treilea şi Naturgy (din Spania) pe locul patru.

TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus

Greenpeace mai arată că TotalEnergies a contribuit cu aproximativ 2,5 miliarde de dolari la veniturile fiscale ale guvernului rus, SEFE - cu 1,45 miliarde de dolari şi Naturgy - cu 1,25 miliarde de dolari.

Conform calculelor Greenpeace, cu venituri totale din impozitul pe profit de 9,5 miliarde de dolari provenite din exporturile Yamal LNG, Moscova ar putea achiziţiona fie aproximativ 271.000 de drone de luptă Shahed, 2.686 de tancuri de luptă T-90M, fie 9,5 milioane de obuze de artilerie de 152 de milimetri,

Cantitatea indicată de obuze de artilerie ar corespunde producţiei pe trei ani a Rusiei la ritmul actual: aproximativ 3 milioane de proiectile de artilerie într-un an.

Principalii importatori de GNL rusesc

Numărul menţionat de drone în respectivul studiu reprezintă o cantitate de aproximativ 271 de ori mai mare decât cea pe care Rusia a folosit-o împotriva Ucrainei într-o săptămână.

Greenpeace remarcă și că principalii importatori de GNL rusesc din UE - Franţa, Spania, Belgia şi Ţările de Jos - au cheltuit mai mult pentru importul de gaze ruseşti decât pentru sprijinirea Ucrainei.

Potrivit raportului, între 2022 şi iunie 2025, cele patru ţări au importat GNL rusesc în valoare de aproximativ 34,3 miliarde de euro (40,3 miliarde de dolari), oferind în acelaşi timp sprijin Ucrainei în valoare de aproximativ 21,2 miliarde de euro.

Studiul punctează de asemenea că grupul francez TotalEnergies deţine o participaţie de 20% la Yamal LNG şi o participaţie de 19,4% la compania-mamă, Novatek.

Din 2022, TotalEnergies a încasat dividende în valoare estimată de 5,06 miliarde de dolari de la Yamal LNG şi alte 1,74 miliarde de dolari de la Novatek.

Ce invocă societăţile energetice europene

Societăţile energetice europene îşi apără continuarea activităţii lor cu Yamal LNG invocând cererea, precum şi contractele încheiate pe termen lung. Bunăoară, compania germană SEFE este legată de Yamal LNG prin contracte până în 2038. Această companie era cunoscută anterior sub numele de Gazprom Germania, fiind de fapt o filială a companiei de stat ruse Gazprom. Societatea a fost naţionalizată după declanşarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei în 2022 şi a crizei energetice survenite apoi în Germania.

Amintim că, în luna februarie a acestui an, The Guardian scria că, în al treilea an de război, UE a cumpărat petrol și gaze rusești în valoare de 21,9 miliarde de euro, conform estimărilor Centrului pentru Cercetare în Energie și Aer Curat (Crea), în ciuda eforturilor de a reduce dependența continentului de combustibilii care finanțează bugetul de război al lui Vladimir Putin.