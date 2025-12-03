Virgil Popescu anunţă ruperea totală de gazul rusesc: interdicţii în 2026 şi blocaj complet în 2027

La începutul anului 2026, Uniunea Europeană va interzice importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti de pe piaţa spot, iar din 30 septembrie 2027 va intra în vigoare interdicţia completă a gazelor ruseşti aduse prin conducte. Anunţul a fost făcut de europarlamentarul PNL Virgil Popescu, care vorbeşte despre un acord considerat „istoric” la nivel european.

Într-o postare pe Facebook, Virgil Popescu a precizat că UE accelerează procesul de renunţare la resursele energetice ruseşti. „Phasing-out total al resurselor de energie din Rusia. Începând cu începutul anului 2026, vor fi interzise importurile de gaze naturale lichefiate (GNL) ruseşti de pe piaţa spot. De la 30 septembrie 2027, va intra în vigoare interdicţia completă a importurilor de gaze ruseşti transportate prin conducte”, a declarat eurodeputatul.

El explică faptul că eurodeputaţii din Comisia pentru industrie, cercetare şi energie (ITRE), Comisia pentru comerţ internaţional (INTA) şi preşedinţia daneză a Consiliului au ajuns la un compromis important privind eliminarea treptată a gazelor ruseşti. Acest acord vine după presiuni repetate în Parlamentul European pentru interzicerea totală a petrolului rusesc.

„Ca rezultat, Comisia Europeană s-a angajat să prezinte o propunere legislativă la începutul anului 2026, astfel încât interdicţia să fie aplicată cel târziu până la finalul lui 2027”, a afirmat Popescu.

Reguli mai dure pentru a bloca ocolirea sancţiunilor

Europarlamentarul precizează că noile reguli vor introduce măsuri stricte pentru a împiedica eludarea interdicţiilor: controale suplimentare, documente detaliate privind ţara de origine şi verificări întărite la nivelul autorităţilor vamale, înainte de import sau depozitare.

Virgil Popescu subliniază că România are o contribuţie „strategică” în acest proces, prin resursele din Marea Neagră, infrastructura energetică regională şi poziţia sa la graniţa estică a Uniunii Europene.

„România joacă un rol strategic în acest proces: prin gazele din Marea Neagră (proiect pe care l-am demarat ca ministru al Energiei), prin infrastructura energetică regională şi prin poziţia de la graniţa estică a UE, România contribuie direct la securitatea energetică europeană şi la succesul acestui phasing-out”, a menţionat europarlamentarul.

Paşii următori în adoptarea acordului

Potrivit lui Popescu, acordul provizoriu trebuie aprobat de Parlamentul European şi de Consiliu pentru a deveni lege. Pe 11 decembrie este programat un vot comun în ITRE şi INTA, urmat, între 15 şi 18 decembrie, de votul final în plenul Parlamentului European.

„Europa accelerează desprinderea de energia rusească, folosită ca armă de şantaj. România este parte activă din această schimbare strategică”, a declarat Virgil Popescu.