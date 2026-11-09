 Autorul masacrului de la Cracovia avea asupra sa un adevărat arsenal. Atacul ar fi putut continua dacă nu era împușcat | adevarul.ro
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Autorul masacrului de la Cracovia avea asupra sa un adevărat arsenal. Atacul ar fi putut continua dacă nu era împușcat

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Anchetatorii polonezi au descoperit patru arme de foc și aproximativ 500 de cartușe asupra atacatorului din Cracovia și în mașina acestuia. Arsenalul ar fi putut permite continuarea atacului armat în care șase persoane au fost ucise și mai multe au fost rănite.

Atacul a avut loc sâmbătă, în piața centrală din Cracovia.
Atacul a avut loc sâmbătă, în piața centrală din Cracovia. Foto: X/@DinmaScoop

Przemyslaw Nowak, purtătorul de cuvânt al Procuraturii Generale din Varșovia, a precizat că printre armele recuperate se aflau două puști semiautomate de tip AR-15 și două pistoale. Cel puțin o parte dintre cartușele găsite erau compatibile cu armele respective. Anchetatorii au recuperat și tuburile cartușelor trase în timpul atacului, potrivit informațiilor publicate luni de portalul Onet, citat de Agerpres.

Atacul a avut loc sâmbătă, în piața centrală din Cracovia. Bărbatul, identificat drept Michal Oksinski, în vârstă de 24 de ani, a ajuns în zonă cu un Subaru negru, purtând uniformă militară, cască și mască. Acesta a tras zeci de focuri de armă la întâmplare în mulțime.

Poliția a intervenit cât de repede a putut și a pornit în urmărirea autoturismului. Cursa s-a încheiat după ce mașina atacatorului a lovit un vehicul staționat. A urmat un schimb de focuri în care doi polițiști au fost grav răniți, iar atacatorul a fost, la rândul său, împușcat.

Atacatorul din Cracovia și-ar fi ucis familia înainte de masacru

Potrivit informațiilor apărute ulterior, înainte de a ajunge în centrul orașului Cracovia, bărbatul și-ar fi împușcat mortal părinții și sora. Trupurile celor trei au fost descoperite în locuința familiei, situată la aproximativ două ore de mers cu mașina de Cracovia.

În urma atacului din centrul orașului au murit șase persoane, printre care un cetățean britanic și o femeie din Austria. Mai multe persoane au fost rănite, iar 15 dintre acestea se aflau încă internate în spital.

Michal Oksinski a murit luni dimineață, la spital, în urma rănilor suferite în schimbul de focuri cu polițiștii. Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili circumstanțele și motivele care au stat la baza atacurilor.

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