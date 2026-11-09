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Autorul masacrului de la Cracovia a murit la spital

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Autorul atacului armat care a ucis şase oameni în centrul oraşului Cracovia, sâmbătă, în cadrul unui incident fără precedent în Polonia, a murit la spital, a anunţat poliţia luni dimineaţă.

Atacator Cracovia
Atacatorul din Cracovia a murit Foto: Profimedia

„Vă informăm că autorul tragicelor evenimente a decedat în această dimineaţă la spital", a anunţat pe X poliţia voievodatului Polonia Mică (sudul Poloniei), a cărei capitală este Cracovia, punctul de reper turistic al Poloniei, conform France Presse.

Identificat de presa poloneză după prenumele şi iniţiala numelui său de familie, Michal O., născut în 2002, este suspectat că a ucis în total nouă oameni după ce cadavrele părinţilor şi surorii sale au fost descoperite cu răni prin împuşcare în casa familiei, situată la două ore de mers cu maşina de locul atacului în masă, scrie Agerpres.

Îmbrăcat în uniformă militară, mascat şi cu cască şi înarmat cu o puşcă semiautomată, el a deschis focul din vehiculul său asupra trecătorilor din apropierea pieţei din Oraşul Vechi al Cracoviei, o destinaţie turistică populară.

Şase oameni, între care un britanic şi o austriacă, au fost ucişi. Cincisprezece, între care cinci cetăţeni străini (britanic, portughez, rus, german şi austriac), au fost răniţi.

Poliţia a sosit în câteva minute. A urmat o urmărire între agresor, care conducea un Subaru negru, şi o patrulă de poliţie locală.

La o intersecţie, bărbatul a lovit un vehicul staţionar. A coborât din maşină şi s-a implicat într-un schimb de focuri cu doi ofiţeri de poliţie, rănindu-i grav.

Potrivit Ministerului de Interne, ucigaşul era „fascinat de ideologiile de extremă dreapta", dar anchetatorii cred că va fi necesară o anchetă lungă pentru a înţelege motivele sale. A fost deschisă o anchetă pentru act „cu caracter terorist".

Procurorul Eryk Stasielak a declarat că tânărul nu avea asupra sa și nici în mașină vreun document care să explice motivele atacului. În locuința familiei au fost ridicate telefoane, suporturi electronice, însemnări și înregistrări de pe camerele de supraveghere. Acestea urmau să fie analizate pentru a clarifica motivația și eventualele contacte ale tânărului. Ministrul Justiției a declarat că există indicii solide că atacatorul a acționat singur.

Polonezii s-au mobilizat într-o campanie impresionantă de solidaritate după atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. În doar 17 ore de la lansarea unei strângeri de fonduri, peste 91.000 de persoane au donat aproape 5 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,13 milioane de euro, pentru polițiștii răniți în timpul intervenției și familiile acestora.

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