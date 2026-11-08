George Simion îl acuză pe ministrul polonez de Interne că „minte fără rușine”. Liderul AUR susține că atacatorul din Cracovia era de extremă stânga

George Simion a lansat acuzații la adresa ministrului polonez de Interne, Marcin Kierwiński, după atacul armat din Cracovia, în urma căruia șase persoane au murit. Liderul AUR susține că autorul atacului avea convingeri de extremă stânga și îl acuză pe oficialul polonez că a prezentat în mod fals orientarea ideologică a suspectului.

George Simion a lansat acuzații la adresa ministrului polonez de Interne, după atacul din Cracovia. Foto: INQUAM Photos / Octav Ganea

Într-un mesaj publicat pe X, George Simion a criticat atât declarațiile ministrului de Interne, cât și guvernul condus de Donald Tusk. Liderul AUR a afirmat că atacatorul avea „convingeri clare de extremă stânga” și a susținut că Marcin Kierwiński ar fi prezentat incidentul ca fiind comis de o persoană cu vederi naționaliste de dreapta.

„Polonia este în stare de șoc după ce un atacator solitar, cu convingeri clare de extremă stânga, a ucis șase persoane la Cracovia și a rănit grav multe altele. Transmit condoleanțe familiilor îndoliate! În mijlocul acestui coșmar, ministrul de interne al lui Donald Tusk, Marcin Kierwiński, a mințit fără rușine, susținând că atacatorul din Cracovia avea convingeri «naționaliste de dreapta». Doi polițiști eroi se zbat între viață și moarte, iar ministrul polonez de interne răspândește informații false. Tusk și apropiații săi distrug Polonia”, a scris George Simion.

Afirmațiile liderului AUR vin în contextul în care ministrul polonez de Interne a declarat că primele informații indicau faptul că suspectul avea „viziuni foarte radicale”. Marcin Kierwiński a menționat, de asemenea, existența unor indicii privind interesul acestuia pentru ideologiile de extremă dreapta, precizând însă că aspectul trebuie verificat în cadrul anchetei.

Potrivit informațiilor transmise de presa poloneză, suspectul purta o cască sau o mască prin care își ascundea fața și avea asupra sa o armă semiautomată asemănătoare puștilor de asalt americane AR-15, precum și un pistol. Agenția poloneză PAP a relatat, pe baza unor fotografii, că arma ar fi fost prevăzută cu un dispozitiv destinat îmbunătățirii preciziei tragerii.

Alte arme și muniții au fost descoperite în autoturismul suspectului, potrivit unei purtătoare de cuvânt a poliției.

Premierul Donald Tusk a anunțat ulterior că, la locuința bărbatului, au fost găsite alte trei persoane decedate, despre care anchetatorii cred că ar putea face parte din familia acestuia.