Regulile pentru refugiații ucraineni se înăspresc într-o țară europeană, printr-o serie de modificări legislative care limitează accesul la permisele de ședere și introduc noi obligații privind integrarea pe piața muncii. Unele dintre măsuri vor intra în vigoare la 1 decembrie 2026, iar altele de la începutul anului viitor.

Danemarca înăsprește regulile pentru refugiații ucraineni Foto: Shuterstock

Este vorba despre Danemarca, unde parlamentarii au adoptat proiectul de lege L 43, elaborat de ministrul Imigrației și Integrării, Morten Bedskov. Documentul modifică Legea privind permisele de ședere temporară pentru persoanele strămutate din Ucraina, dar și legislația referitoare la ocuparea forței de muncă și integrare.

Potrivit informațiilor publicate pe site-ul Parlamentului danez, noile prevederi urmăresc să restrângă unele dintre facilitățile acordate până acum refugiaților ucraineni și să apropie statutul lor juridic de cel al altor cetățeni străini.

Una dintre principalele modificări vizează accesul la protecția oferită în baza legii speciale pentru Ucraina. Astfel, persoanele care sosesc din regiuni ale Ucrainei mai puțin afectate de război vor avea acces restricționat la obținerea unui permis de ședere în baza acestei legislații.

Măsura modifică astfel criteriile în funcție de care cetățenii ucraineni pot beneficia de regimul special de protecție instituit după declanșarea invaziei ruse.

Refugiații vor trebui să muncească până la 37 de ore pe săptămână

O altă schimbare importantă privește integrarea pe piața muncii. Refugiații ucraineni vor fi supuși obligației de muncă, ceea ce presupune îndeplinirea unor cerințe de activitate de până la 37 de ore pe săptămână.

Modificările vizează și facilitățile din sistemul de educație. Printre prevederile speciale care vor fi eliminate se numără posibilitatea de a urma anumite forme de învățământ în limba ucraineană sau engleză, precum și accesul la învățământul la distanță.

Prin aceste schimbări, autoritățile daneze urmăresc să reducă diferențele dintre regimul aplicat refugiaților ucraineni și cel aplicat celorlalți cetățeni străini.

Aproape 48.000 de ucraineni locuiesc în continuare în Danemarca

Potrivit publicației The Copenhagen Post, peste 68.000 de cetățeni ucraineni au primit permise de ședere în Danemarca începând din 2022, anul declanșării invaziei ruse la scară largă. Aproximativ 48.000 dintre aceștia locuiesc în continuare în țară.

Prin comparație, înainte de război, comunitatea ucraineană din Danemarca număra aproximativ 17.000 de persoane.

Un studiu realizat de Fundația ROCKWOOL arată că 76% dintre ucrainenii care locuiesc în prezent în această țară nu intenționează să se întoarcă în Ucraina nici măcar în cazul în care războiul s-ar încheia.

Proiectul de lege L 43 a fost susținut de 100 de parlamentari, în timp ce 11 au votat împotrivă. Parlamentul danez are în total 179 de membri.

Unele dintre prevederile noii legislații vor intra în vigoare la 1 decembrie 2026, iar celelalte vor deveni aplicabile de la 1 ianuarie 2027.