 Emblema controversată purtată de atacatorul din Cracovia. Ce legătură are cu Statele Unite | adevarul.ro
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Emblema controversată purtată de atacatorul din Cracovia. Ce legătură are cu Statele Unite

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Un ecuson cu un schelet cu coarne, o clepsidră și o suliță care străpunge o inimă însângerată a fost observat pe echipamentul tânărului de 24 de ani acuzat că a ucis șase persoane și a rănit alte câteva zeci în Cracovia. Simbolul are origini asociate cu imaginea piratului Blackbeard și a fost utilizat, în variante diferite, de militari din forțele speciale, dar și de grupuri din mediul tactic.

Emblema controversată purtată de atacatorul din Cracovia
Emblema controversată purtată de atacatorul din Cracovia Foto: Onet

Publicația poloneză Onet a analizat semnificația însemnului purtat de Michał Oksiński în timpul atacului. Potrivit jurnaliștilor, este vorba despre un așa-numit „moral patch”, un ecuson cu mesaj simbolic, întâlnit în mediul militar și în comunitățile pasionate de echipamente tactice.

Imaginea este asociată cu steagul piratului Blackbeard, cunoscut și sub numele de Edward Teach, care a trăit aproximativ între 1680 și 1718. Potrivit relatărilor istorice, simbolul era menit să provoace teamă în rândul marinarilor și să-i determine pe cei aflați pe navele atacate să se predea.

Există însă o diferență între simbolul istoric și reprezentarea cunoscută astăzi. Imaginea modernă a apărut într-o publicație din 1912, iar asocierea sa cu Blackbeard a fost făcută abia mai târziu.

Mesajul transmis de simbolurile de pe ecuson

Elementele grafice sunt interpretate separat, fiecare contribuind la mesajul de intimidare al emblemei. Scheletul cu coarne face trimitere la moarte și la reprezentări demonice, în timp ce clepsidra sugerează că timpul adversarului este pe sfârșite.

Sulița care străpunge inima este asociată cu cruzimea față de inamic și cu amenințarea unei morți violente. Picăturile de sânge completează imaginea, sugerând vărsarea de sânge.

În mediul militar, astfel de ecusoane pot transmite mesaje despre duritatea în luptă, perseverență și disponibilitatea de a înfrunta situații extreme. Ele pot avea și un rol de intimidare sau pot exprima o atitudine rebelă. În cazul acestei embleme, una dintre interpretările întâlnite este asociată cu mesajul „Nu iau prizonieri”.

Astăzi, însemnul este cunoscut și în afara structurilor militare, fiind purtat de persoane interesate de cultura tactică și de echipamentele folosite în operațiuni militare.

Emblema a fost utilizată de militari americani și de grupuri active în Ucraina

Potrivit publicației citate, simbolul „Blackbeard” a fost folosit inițial de echipa SEAL Team 3 din cadrul Marinei americane. Ulterior, variante ale emblemei au ajuns și la alte unități de forțe speciale din diferite țări.

O versiune proprie a imaginii este asociată și cu Forward Observations Group (FOG), un brand și o comunitate din Statele Unite care promovează echipamente tactice și cultura militară. Grupul a fost înființat de Derrick Bales, fost infanterist în armata americană și veteran al unor misiuni de luptă, inclusiv în Afganistan.

În jurul FOG s-au reunit și foști militari americani, printre care persoane care au activat în structuri de operațiuni speciale. Compania comercializează echipamente și accesorii cu însemne proprii și are o activitate vizibilă pe platformele de socializare.

Membrii grupului au ajuns în mai multe zone de conflict, între care Ucraina, Irakul și Siria. Acolo au intrat în contact cu luptători locali și au publicat imagini și materiale video realizate în timpul războiului civil sirian și al invaziei ruse în Ucraina.

Embleme asemănătoare au fost observate și în rândul unor combatanți străini care luptă de partea Ucrainei. Simboluri din aceeași zonă vizuală au fost folosite inclusiv de membri ai Brigăzii de Asalt Azov.

Anchetatorii analizează activitatea online a tânărului

Utilizarea emblemei nu este limitată la militari sau la persoane implicate în conflicte. Ea a intrat și în cultura pop asociată mediului militar, fiind întâlnită la pasionații de supraviețuire, la jucătorii de jocuri video cu tematică militară și în comunitățile de airsoft.

Airsoftul este o activitate recreativă în care participanții simulează confruntări sau misiuni militare cu ajutorul unor replici de arme care lansează bile din plastic.

Deocamdată, autoritățile nu au stabilit motivul pentru care Michał Oksiński, în vârstă de 24 de ani și originar din Ostrowiec Świętokrzyski, purta acest ecuson. Anchetatorii încearcă să clarifice circumstanțele atacului și să afle ce l-a determinat să recurgă la violență.

Potrivit informațiilor obținute de Onet, în investigație au fost cooptați și ofițeri ai Biroului Central pentru Combaterea Criminalității Cibernetice. Aceștia verifică activitatea tânărului pe internet, inclusiv dacă făcea parte din comunități online cu caracter radical, dacă a publicat mesaje extremiste sau dacă a lăsat indicii privind pregătirea unui atac.

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