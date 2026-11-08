 Solidaritate impresionantă în Polonia după atacul armat din Cracovia. Peste un milion de euro, strânși în doar 17 ore pentru polițiștii răniți | adevarul.ro
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Solidaritate impresionantă în Polonia după atacul armat din Cracovia. Peste un milion de euro, strânși în doar 17 ore pentru polițiștii răniți

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Polonezii s-au mobilizat într-o campanie impresionantă de solidaritate după atacul armat din centrul Cracoviei, soldat cu șase morți și mai mulți răniți. În doar 17 ore de la lansarea unei strângeri de fonduri, peste 91.000 de persoane au donat aproape 5 milioane de zloți, echivalentul a aproximativ 1,13 milioane de euro, pentru polițiștii răniți în timpul intervenției și familiile acestora.

Polonezii s-au mobilizat într-o campanie impresionantă de solidaritate.
Polonezii s-au mobilizat într-o campanie impresionantă de solidaritate. Foto: X

Campania a fost inițiată pe platforma poloneză Zrzutka.pl de jurnalistul Krzysztof Stanowski, fondatorul Kanał Zero, sub mesajul „Eroii din Cracovia și familiile lor”. Obiectivul stabilit a fost de 5 milioane de zloți, iar suma strânsă a ajuns la 4.953.601 de zloți, reprezentând 99% din ținta propusă, potrivit News.ro.

La inițiativă au contribuit 91.062 de persoane, iar mobilizarea rapidă a devenit o manifestare de solidaritate cu polițiștii care și-au riscat viața pentru a opri atacatorul.

Vești despre starea polițiștilor răniți în atacul din Cracovia

Duminică au apărut și vești încurajatoare despre cei doi polițiști răniți în timpul intervenției. Jakub Kulik și Artur Morański au fost treziți din coma indusă medicamentos și sunt în continuare internați în spital, a confirmat Tomasz Waszczuk, purtătorul de cuvânt al Parchetului Regional din Cracovia.

Potrivit purtătoarei de cuvânt a Ministerului polonez de Interne, starea lui Jakub Kulik rămâne gravă, dar stabilă.

În paralel, autoritățile și cetățenii au făcut apel la donarea de sânge pentru sprijinirea victimelor atacului.

Atac armat în centrul istoric al Cracoviei: șase persoane au murit

Atacul armat s-a produs sâmbătă, în zona Pieței Principale din centrul istoric al Cracoviei. Un bărbat a deschis focul asupra persoanelor aflate în zonă, provocând moartea a șase oameni și rănirea mai multor persoane.

Printre cei răniți s-au numărat și cei doi polițiști care au intervenit pentru oprirea atacatorului. Acesta a fost împușcat și reținut de forțele de ordine.

Intervenția polițiștilor a fost apreciată de autoritățile poloneze, care au subliniat că acțiunea lor a contribuit la împiedicarea unui bilanț și mai grav.

Campania de strângere de fonduri continuă pe platforma Zrzutka.pl și poate fi accesată la adresa: https://zrzutka.pl/bohaterowie.

Filmul neutralizării atacatorului din Cracovia

Potrivit informațiilor comunicate de autoritățile poloneze, prima patrulă a început intervenția la doar 23 de secunde după ce a fost primit apelul prin care era semnalat atacul. Schimbul de focuri dintre polițiști și suspect a avut loc la aproximativ trei minute de la primele sesizări, notează BBC

În înregistrările filmate de martori, de la mică distanță, se observă cum atacatorul coboară din mașină și îndreaptă arma spre polițiști. Cei doi agenți cad la pământ în timpul confruntării. Ulterior, unul dintre ei se ridică și înaintează spre agresorul aflat pe asfalt, trăgând asupra lui de mai multe ori. Atacatorul purta o vestă antiglonț și a continuat să tragă chiar și după ce a fost doborât. 

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