 Atentate Hamas dejucate în Germania. Șapte suspecți ar fi vizat comunitatea evreiască | adevarul.ro
search
Vineri, 11 Septembrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei
LIVE ora 18.00: emisiunea Trends, cu Alex Negrici

Atentate Hamas dejucate în Germania. Șapte suspecți ar fi vizat comunitatea evreiască

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Justiţia germană a anunţat vineri, 11 septembrie, că șapte membri ai Hamas, de diferite naţionalităţi, au fost arestați între lunile octombrie şi mai, pentru că ar fi pregătit anul trecut atentate în Germania şi Austria împotriva comunităţii evreieşti şi pro-israeliene.

hamas foto westpoint edu jpg
Foto: Westpoint.edu

Parchetul federal din Karlsruhe a depus marţi la tribunalul regional superior din Berlin un act de inculpare care vizează doi germani, trei libanezi, un bulgar şi un danez, precizează un comunicat, scrie Agerpres.

Procurorii germani susțin că cei șapte suspecți ar fi pregătit atacuri ale Hamas în Germania și Austria, vizând reprezentanți ai Israelului, persoane de confesiune iudaică și persoane cu opinii pro-israeliene.

Planurile ar fi început în iulie 2025, în apropierea împlinirii a doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023.

Suspecții ar fi fost însărcinați să procure arme și muniții, iar grupul ar fi reușit să adune o pușcă automată, 13 pistoale și peste 700 de cartușe.

Hamas a dezminţit orice legătură cu cei trei bărbaţi la acea vreme. Arestările celorlalţi suspecţi au avut loc între noiembrie şi mai.

Mohammad A., arestat la Londra în noiembrie şi urmărit penal separat, a introdus ilegal o parte din aceste arme în Viena şi a realizat un videoclip de revendicare a unui potenţial atentat, a mai menţionat parchetul.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cine va fi nașul de cununie a ministrului Finanțelor, Alexandru Nazare. Când va avea loc ceremonia
digi24.ro
image
Grindeanu, întrebat dacă demiterea Guvernului Bolojan a fost o greșeală. Răspunsul președintelui PSD, în cinci cuvinte
stirileprotv.ro
image
Raluca Turcan cere interzicerea telefoanelor în școli, după rezultatele PISA foarte slabe din România
gandul.ro
image
Vânzările de șuncă presată s-au prăbușit. Cum se reprofilează supermarketurile
mediafax.ro
image
Mitică Dragomir a anunțat cine ia titlul, după transferurile făcute de FCSB! Greșeala uriașă a lui Gigi Becali
fanatik.ro
image
Cum au reformat Statele Unite ale Americii comunitatea de intelligence după atacurile teroriste din 11 septembrie 2001
libertatea.ro
image
General al Armatei Române, găsit împuşcat în cap. Anchetatorii au descoperit un pistol lângă trupul său. Ce spune poliția
digi24.ro
image
Scandalul ia amploare! Au apărut facturile și contractele: acuzat de dispariția a 500.000 de euro
gsp.ro
image
"M-a omorât din toate punctele de vedere!" Sorana Cîrstea, dezvăluiri neașteptate despre relația de care nu știa nimeni
digisport.ro
image
Francesca Sarao, anunț îngrijorător înainte să nască: „Nu mai este chiar atât de bine acolo”
click.ro
image
O cameristă flămândă a mușcat dintr-un măr și a rezolvat unul dintre cele mai spectaculoase jafuri cu diamante din Franța
antena3.ro
image
Dacă 31% dintre tinerii din România nu au un loc de muncă, de ce importă România 150.000 de angajaţi din ţări non-UE?
zf.ro
image
Cum va fi vremea la final de septembrie și început de octombrie
observatornews.ro
image
Ea e amanta generalului Dorin Ioniță. Femeia obținuse un ordin de protecție, cu doar câteva ore înainte ca bărbatul să fie găsit mort. Ce gest a făcut soția
cancan.ro
image
Puterea de cumpărare a pensionarilor a scăzut cu 15% în doi ani. Pensionarii au pierdut 425 lei la pensie
newsweek.ro
image
FOTO. Iubita lui Giani Kiriță a renunțat la sutien la plajă și a atras toate privirile
prosport.ro
image
Carrefour își schimbă numele în România. Decizia luată de frații Pavăl pentru cele aproape 500 de magazine
playtech.ro
image
Pe cine înlocuiește Nadia Comăneci în juriul de la „Românii au talent”. Vedeta Pro TV care pleacă
fanatik.ro
image
Anticipatele pot schimba culoarea politică. Parlamentari din partidele mari ar putea încerca să prindă un mandat pe listele AUR
ziare.com
image
Cum a reacționat Simona Halep, după ce Elena Rybakina a ajuns numărul 1 mondial
digisport.ro
image
Valentina Pelinel, dezvăluiri despre viața cu trei copii: „Încă vreau și timp cu soțul meu”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
EXCLUSIV – VIDEO Imagini șocante cu generalul Dorin Ioniță care își bate cu pumnii și picioarele amanta înainte să se sinucidă
romaniatv.net
image
Răsturnare de situație privind moartea generalului Dorin Ioniță. Motivul pentru care s-a împușcat de fapt
mediaflux.ro
image
Ion Țiriac a numit marele lui talent: „Nu au existat mulți ca mine”
gsp.ro
image
Ce s-a ales de viața Danielei Crudu după ce a dispărut de la TV. Unde locuiește acum cu cei doi copii
actualitate.net
image
Actorul Alex Bogdan, confesiune dureroasă după 16 ani de dependență de jocuri de noroc: „Mama mea a murit crezând că eu sunt bine”
actualitate.net
image
Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă
click.ro
image
Unde a dispărut Lady Gaga? Ce suspectează prietenii vedetei că s-a întâmplat cu ea
click.ro
image
Cine este amanta generalului Dorin Ioniță, găsit mort într-un garaj. Detaliile despre ultimele ore din viața bărbatului
click.ro
Regina Letizia și Regele Felipe la funeralii profimedia 1132824527 jpg
Eroare gravă de protocol pentru Regina Letizia, la înmormântarea regală. Mina deranjată a acesteia vorbește de la sine
okmagazine.ro
Napoleon și Josephine profimedia 0287302413 jpg
„Zig-zag-ul sexual” cu care l-a cucerit Joséphine pe Napoleon, împăratul care și-a pierdut virginitatea cu patru prostituate
okmagazine.ro
Zenobia, în fața împăratului Aurelian. Pictură de Giovanni Battista Tiepolo
Aurelian - Restauratorul Lumii: Împăratul care a abandonat Dacia, dar a salvat Imperiul Roman
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Satul din Prahova care i-a făcut pe bucureșteni să se mute la țară. Au cumpărat aproape toate casele disponibile
image
Kate Middleton, schimbare inedită de look! Nuanța de păr aleasă de prințesă se poartă în această toamnă

OK! Magazine

image
„Marea Preoteasă” cu șuvițe rasta de la funeraliile Regelui Harald a făcut furori! Cine este femeia care sfidează imaginea clasică a unui înalt prelat