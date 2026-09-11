Atentate Hamas dejucate în Germania. Șapte suspecți ar fi vizat comunitatea evreiască

Justiţia germană a anunţat vineri, 11 septembrie, că șapte membri ai Hamas, de diferite naţionalităţi, au fost arestați între lunile octombrie şi mai, pentru că ar fi pregătit anul trecut atentate în Germania şi Austria împotriva comunităţii evreieşti şi pro-israeliene.

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Parchetul federal din Karlsruhe a depus marţi la tribunalul regional superior din Berlin un act de inculpare care vizează doi germani, trei libanezi, un bulgar şi un danez, precizează un comunicat, scrie Agerpres.

Procurorii germani susțin că cei șapte suspecți ar fi pregătit atacuri ale Hamas în Germania și Austria, vizând reprezentanți ai Israelului, persoane de confesiune iudaică și persoane cu opinii pro-israeliene.

Planurile ar fi început în iulie 2025, în apropierea împlinirii a doi ani de la atacul din 7 octombrie 2023.

Suspecții ar fi fost însărcinați să procure arme și muniții, iar grupul ar fi reușit să adune o pușcă automată, 13 pistoale și peste 700 de cartușe.

Hamas a dezminţit orice legătură cu cei trei bărbaţi la acea vreme. Arestările celorlalţi suspecţi au avut loc între noiembrie şi mai.

Mohammad A., arestat la Londra în noiembrie şi urmărit penal separat, a introdus ilegal o parte din aceste arme în Viena şi a realizat un videoclip de revendicare a unui potenţial atentat, a mai menţionat parchetul.