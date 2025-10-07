Sloganuri propalestiniene pe clădirea Parlamentului unui land german, în ziua marcării a doi ani de la atacurile Hamas asupra Israelului

Sloganuri propalestiniene au fost scrise cu spray în timpul nopţii pe clădirea unui parlament de land în nordul Germaniei, în timp ce lumea marchează doi ani de la atacurile din 7 octombrie, lansate de mişcarea islamistă Hamas asupra Israelului, a anunţat marţi un purtător de cuvânt al poliţiei.

În jur de 15 sloganuri, inclusiv „From the River on the Sea" („De la râu la mare", un slogan politic care se referă la zona dintre râul Iordan şi Marea Mediterană, cunoscută istoric sub numele de Palestina), „Free Gaza" şi „Free Greta (Thunberg)" au fost desenate cu spray pe zidurile Parlamentului landului Schleswig-Holstein, în Kiel, la miezul nopţii,, informează dpa, citată de Agerpres.

Autorii sunt încă neindentificaţi, a spus purtătorul de cuvânt.

„Parlamentul nostru susţine dialogul democratic”

Preşedinta Parlamentului, Kristina Herbst, a condamnat incidentul în cei mai fermi termeni posibili.

„Parlamentul nostru susţine dialogul democratic deschis, nu vandalismul şi sloganuri pe ziduri”, a declarat ea într-un comunicat.

Aceste graffiti nu afectează doar aspectul exterior al clădirii democratice; ele aduc de asemenea daune respectului pentru regulile de bază ale coexistenţei, a subliniat Herbst.

„Problemele politice trebuie să-şi aibă locul într-o dezbatere publică, nu pe zidurile parlamentului", a adăugat preşedinta Parlamentului.

Evenimente de comemorare au avut loc marţi pe întreg teritoriul Germaniei, pentru a marca doi ani de la atacurile Hamas împotriva Israelului, din 7 octombrie 2023, soldate că 1.200 de morţi în Israel şi alte 250 de persoane răpite şi duse ca ostatici în Fâşia Gaza.

Peste 67.000 de palestinieni au fost ucişi în conflictul care a izbucnit în urma acelor atacuri, potrivit cifrelor avansate de Ministerul Sănătăţii al guvernului condus de Hamas în Fâşia Gaza şi considerate fiabile de Organizaţia Naţiunilor Unite.