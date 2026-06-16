Germania: Hamas ar fi pregătit un atentat în Europa. Anchetatorii au găsit un mesaj video realizat înaintea atacului

Autoritățile germane spun că o grupare asociată Hamas ar fi pregătit un atentat în Europa, după ce anchetatorii au descoperit la unul dintre suspecți un mesaj video pregătit pentru revendicarea atacului.

Informația a fost făcută publică de procurorul general al Germaniei, Jens Rommel, în cadrul conferinței anuale de presă a instituției.

„În timpul anchetei, procurorii au găsit un videoclip de revendicare realizat în avans” a declarat Rommel.

Potrivit acestuia, înregistrarea făcea referire la un atentat care ar fi urmat să aibă loc în jurul datei de 7 octombrie 2025, când se împlineau doi ani de la atacul Hamas asupra Israelului, scrie Tagesspiegel.

Nouă suspecți arestați în mai multe țări europene

Începând din toamna anului trecut, procurorii germani au dispus arestarea a nouă presupuși membri sau susținători ai Hamas.

Anchetatorii susțin că aceștia au fost implicați, încă din vara anului 2025, în transportul și depozitarea de arme și muniții pentru organizație.

Primele trei arestări au avut loc la 1 octombrie 2025, cu doar câteva zile înainte de comemorarea atacului Hamas asupra Israelului.

Potrivit anchetei, armele urmau să fie folosite pentru atacuri împotriva unor instituții sau locații evreiești din Germania și din alte state europene.

În lunile următoare, alte șase persoane au fost arestate în Germania și în alte țări europene, inclusiv în Danemarca, Marea Britanie și Cipru. Unul dintre suspecți este acuzat că ar fi depozitat arme la Viena.

Patru membri ai unei celule Hamas, condamnați în martie

La sfârșitul lunii martie, o instanță superioară din Berlin a condamnat la pedepse de mai mulți ani de închisoare patru membri ai unei celule Hamas.

Instanța a stabilit că aceștia au încercat să identifice depozite de arme aflate în Germania, Polonia, Danemarca și Bulgaria și i-a găsit vinovați de apartenență la o organizație teroristă străină.

Potrivit Tagesspiegel, a fost pentru prima dată când o instanță superioară din Germania a decis că Hamas este o organizație teroristă străină, în sensul legislației penale germane.