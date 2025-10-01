Hamas susține că nu are nicio legătură cu cei trei bărbaţi arestaţi miercuri în Germania

Mişcarea islamistă palestiniană Hamas a negat miercuri seara că ar avea vreo legătură cu trei bărbaţi a căror arestare a fost anunţată de Parchetul federal german, suspectaţi de legături cu mişcarea islamistă palestiniană şi că ar fi achiziţionat arme în vederea comiterii de atentate.

Hamas „nu are nicio legătură cu persoanele arestate astăzi în Germania”, se arată într-un comunicat al mişcării, relatează AFP, citată de Agerpres.

Mişcarea islamistă palestiniană precizează că „acuzaţiile conform cărora deţinuţii ar avea legături cu Hamas sunt complet nefondate" şi „vizează deteriorarea imaginii mişcării" în Germania.

În comunicat se mai arată că politica Hamas „a fost întotdeauna să-şi limiteze lupta împotriva ocupaţiei (israeliene) la Palestina (Israel şi Teritoriile Palestiniene, n.red.)”.

Trei presupuşi membri ai mişcării islamiste palestiniene Hamas, suspectaţi că au achiziţionat arme destinate unor „atentate mortale vizând instituţii israeliene sau evreieşti din Germania”, au fost arestaţi miercuri la Berlin, a anunţat Parchetul federal german, potrivit Reuters şi AFP.

Cei trei aveau asupra lor o puşcă de asalt AK-47, mai multe pistoale și muniție

În timpul arestării celor trei indivizi, pe care Parchetul îi consideră ''operatori străini'' ai Hamas, „au fost descoperite o puşcă de asalt AK-47, mai multe pistoale şi o cantitate mare de muniţii”.

Cei trei, identificaţi ca Abed Al G., Ahmad I. (ambii cetăţeni germani) şi Wael F. M. (născut în Liban), au fost arestaţi în capitala federală Berlin. Contactat de AFP, Parchetul german a indicat că nu a putut stabili cu certitudine naţionalitatea celui din urmă.

Anchetatorii germani spun că cei trei s-au consacrat „cel puţin din vara lui 2025” achiziţionării de „arme de foc şi muniţie” în Germania, în numele mişcării islamiste palestiniene.

Ei vor compărea joi în faţa unui judecător de instrucţie care se va pronunţa asupra cererii de arest preventiv formulate de Parchet.

În luna februarie, patru membri Hamas bănuiţi de plănuirea de atacuri asupra unor instituţii evreieşti din Europa au ajuns în faţa judecătorilor, în ceea ce procurorii au descris ca fiind primul caz în instanţă contra unor militanţi Hamas din Germania.