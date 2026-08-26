 Rusia susține că a doborât 426 de drone ucrainene într-o singură noapte. Un atac a provocat un incendiu uriaș la un centru logistic | adevarul.ro
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Rusia susține că a doborât 426 de drone ucrainene într-o singură noapte. Un atac a provocat un incendiu uriaș la un centru logistic

Război în Ucraina
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Forțele ruse de apărare aeriană susțin că au distrus 426 de drone ucrainene în noaptea de marți spre miercuri, într-unul dintre cele mai intense atacuri aeriene raportate de Moscova în ultima perioadă. Unul dintre atacuri a provocat un incendiu la un centru logistic al companiei Wildberries din orașul Kotovsk. 

Rusia susține că a distrus 426 de drone ucrainene într-o noapte.
Rusia susține că a distrus 426 de drone ucrainene într-o noapte. Foto: Shutterstock

Potrivit autorităților de la Moscova, dronele au fost interceptate deasupra mai multor regiuni din Rusia, inclusiv Belgorod, Briansk, Kursk, Orel, Kaluga, Tula, Lipetsk, Voronej, Tambov, Riazan, Nijni Novgorod, Volgograd, Rostov, Moscova și Krasnodar. Informația a fost transmisă de RIA Novosti, care citează Ministerul rus al Apărării.

De asemenea, Rusia afirmă că a interceptat drone deasupra Peninsulei Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014.

Autoritățile ucrainene nu au confirmat informațiile prezentate de Ministerul rus al Apărării.

Incendiu de proporții la un centru logistic

Unul dintre atacurile cu drone raportate în timpul nopții a provocat un incendiu la un centru logistic al companiei Wildberries din orașul Kotovsk, în regiunea Tambov. Un angajat a fost rănit în urma atacului.

Guvernatorul regiunii, Evgheni Pervișov, a declarat ulterior că instalația a fost lovită în timpul unui „atac masiv cu drone”. Potrivit acestuia, incendiul s-a extins pe o suprafață de peste 100.000 de metri pătrați.

Autoritățile locale au intervenit pentru limitarea și stingerea incendiului, iar circumstanțele exacte ale producerii acestuia sunt investigate.

Șeful CIA, în vizită la Moscova

În paralel cu intensificarea atacurilor cu drone, presa americană relatează despre o vizită discretă la Moscova a șefului CIA, John Ratcliffe.

Potrivit informațiilor publicate de The Wall Street Journal, Ratcliffe s-ar fi aflat marți în capitala Rusiei, unde ar fi transmis un avertisment administrației lui Vladimir Putin în legătură cu eventuale atacuri asupra Europei.

Și Axios a relatat despre vizită, susținând că Statele Unite au informat Ucraina despre deplasarea oficialului american și i-ar fi cerut Kievului să suspende atacurile pe durata prezenței sale în Rusia.

Rusia și Ucraina discută un nou schimb de prizonieri  

Între timp, Rusia și Ucraina poartă discuții pentru un nou schimb „destul de important” de prizonieri de război, a declarat miercuri comisarul rus pentru drepturile omului, Iana Lantratova, potrivit agenției de presă Tass. Lantratova nu a oferit detalii privind numărul prizonierilor care ar putea fi incluși în eventualul schimb sau momentul în care acesta ar urma să aibă loc.

De la începutul invaziei ruse la scară largă în Ucraina, în februarie 2022, cele două țări au realizat mai multe schimburi de prizonieri, în urma cărora mii de militari au fost repatriați.

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