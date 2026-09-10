 Atac cu dronă maritimă în Soci, orașul preferat de elita Rusiei. Opt persoane au fost rănite | adevarul.ro
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Claudiu Manda, la „Interviurile Adevărul”, de la ora 13:00

Atac cu dronă maritimă în Soci, orașul preferat de elita Rusiei. Opt persoane au fost rănite

Război în Ucraina
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O dronă maritimă ucraineană a lovit joi zona portuară din Soci, unul dintre cele mai cunoscute orașe turistice ale Rusiei de la Marea Neagră. Atacul a provocat un incendiu și pagube la infrastructură, iar autoritățile locale au anunțat că opt persoane au fost rănite.

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Foto: captură video X

Autoritățile din regiunea Krasnodar au raportat că drona a lovit malul unui port din Soci, unde a izbucnit un incendiu. Primarul orașului, Andrei Proșunin, le-a cerut locuitorilor să rămână calmi și să se adăpostească, notează Kyiv Independent.  

Imagini publicate pe rețelele sociale surprind o explozie puternică în apropierea unei promenade. În alte videoclipuri, distribuite de canalul de monitorizare Supernova+, localnicii pot fi văzuți căutând adăpost în timpul exploziilor.

Atacul a afectat și un eveniment care avea loc în apropiere. Un concert susținut de cântăreața rusă Tatyana Bulanova a fost întrerupt, iar spectatorii au fost evacuați. Potrivit canalului rus de opoziție Astra, explozia s-a produs în apropierea restaurantului Chernomorskaya Zharovnya, care ar fi fost parțial distrus.

Soci, oraș turistic și reședință a lui Putin

Soci este una dintre cele mai populare destinații turistice din Rusia și este considerat un oraș privilegiat pentru elita politică și economică a țării. Localitatea, supranumită uneori „a doua capitală” a Rusiei, găzduiește și reședința oficială de vară a președintelui Vladimir Putin.

Orașul se află la aproximativ 700 de kilometri de teritoriul controlat de Ucraina, ceea ce subliniază distanța la care a ajuns atacul.

Incidentul de joi vine după o serie de atacuri ucrainene asupra infrastructurii rusești de la Marea Neagră.

În noaptea de 3 septembrie, forțele ucrainene au lansat atacuri asupra zonei Soci. Potrivit informațiilor publicate ulterior, o dronă maritimă ar fi lovit și avariat o navă a marinei ruse. Pe 4 septembrie, mai multe canale rusești de Telegram au publicat imagini care păreau să arate un incendiu la un depozit de petrol din apropierea orașului.

Porturile de la Marea Neagră, tot mai des vizate

Atacurile asupra porturilor au devenit o componentă importantă a războiului dintre Rusia și Ucraina. Pe 9 septembrie, drone ucrainene au lovit orașul-port Novorossiisk, unde se află atât infrastructură navală, cât și facilități importante pentru exportul de petrol.

Ucraina a vizat în repetate rânduri și infrastructura rusă de export de petrol din portul Ust-Luga, la Marea Baltică.

De cealaltă parte, Rusia a atacat în mod repetat portul Odesa și rutele maritime din Marea Neagră, într-o campanie care a afectat infrastructura folosită pentru exporturile de cereale ale Ucrainei.

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