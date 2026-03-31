Video Explozie urmată de incendiu la una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Rusia. Cel puțin 2 morți și peste 70 de răniți

O explozie puternică urmată de un incendiu a avut loc marți la una dintre cele mai mari uzine petrochimice din Rusia, provocând victime și pagube semnificative. Incidentul s-a produs în orașul Nijnekamsk, la fabrica Nizhnekamskneftekhim, parte a grupului Sibur.

Cel puțin două persoane au murit, iar peste 70 au fost rănite, potrivit informațiilor furnizate de companie și citate de The Moscow Times. Alte surse indică un bilanț ușor diferit, de un mort și aproximativ 50 de răniți.

Reprezentanții Sibur au transmis că explozia ar fi fost provocată, cel mai probabil, de o defecțiune a echipamentului. În urma incidentului, uzina a fost evacuată, iar persoanele rănite au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Parchetul din Tatarstan a deschis o anchetă preliminară și a anunțat că ar putea formula acuzații penale dacă vor fi descoperite încălcări ale normelor de siguranță.

Incendiul s-a extins pe o suprafață mare

Potrivit presei ruse și canalelor de Telegram, incendiul ar fi izbucnit la o instalație de pompare în aer liber și s-ar fi extins pe aproximativ 1.500 de metri pătrați. Peste 60 de pompieri și 19 echipamente au fost mobilizate pentru stingerea flăcărilor, conform Ministerului rus pentru Situații de Urgență.

Imaginile apărute pe rețelele sociale arată o coloană densă de fum ridicându-se deasupra uzinei, vizibilă de la mare distanță. Primarul orașului, Radmir Belyayev, a declarat că suflul exploziei a spart geamurile locuințelor din apropiere.

Miros chimic în aer și temeri în rândul populației

Locuitorii din zonă au reclamat un miros puternic de substanțe chimice în aer după explozie. Cu toate acestea, compania Sibur susține că, potrivit măsurătorilor efectuate, nu există riscuri pentru populație sau pentru mediu.

Ipoteze privind un posibil atac cu dronă

Deși cauza oficială indică o defecțiune tehnică, unele canale de Telegram, inclusiv din Ucraina, au sugerat că explozia ar fi putut fi precedată de un atac cu dronă. Autoritățile ruse nu au confirmat această ipoteză, iar instituțiile din Ucraina nu au comentat situația.

În paralel, autoritățile aviatice au restricționat temporar traficul aerian în apropiere, pe fondul unor posibile amenințări cu drone în regiune.

Posibile consecințe asupra industriei

Analize independente indică faptul că incendiul ar fi afectat o secțiune importantă a uzinei, unde cauciucul sintetic este pregătit pentru transport.

Ancheta autorităților este în desfășurare. Circumstanțele exacte ale producerii exploziei urmează să fie stabilite.