Miliardarul american Elon Musk a reluat o serie de afirmații controversate despre războiul din Ucraina, susținând că Statele Unite ar fi organizat schimbarea puterii de la Kiev în 2014, în urma Revoluției Demnității. De asemenea, acesta a cerut ca victimele din rândul militarilor ruși să fie privite cu aceeași compasiune ca cele ucrainene.

Miliardarul american Elon Musk Foto: Getty Images

Declarațiile au fost făcute pe 18 noiembrie, în cadrul summitului DealBook, organizat de publicația The New York Times, într-un interviu acordat jurnalistului Andrew Ross Sorkin.

Musk vorbește despre o presupusă implicare a SUA în schimbarea puterii din Ucraina

În timpul interviului, Musk a afirmat că Statele Unite ar fi contribuit la înlăturarea de la putere a fostului președinte ucrainean Viktor Ianukovici, în 2014, calificând evenimentele drept o lovitură de stat.

„Este adevărat că, din perspectiva invaziei, Rusia este agresorul. Dar este la fel de adevărat că noi, americanii, am organizat o lovitură de stat pentru a-l înlătura pe președintele Ucrainei, ales democratic și pro-rus”, a declarat miliardarul.

El a susținut că o asemenea operațiune nu ar fi fost posibilă fără implicarea Departamentului de Stat american și a altor instituții ale Statelor Unite.

Musk a precizat că afirmațiile sale nu trebuie interpretate ca o justificare a acțiunilor Rusiei în Ucraina.

Evenimentele din 2013-2014, cunoscute drept Revoluția Demnității sau Euromaidan, au dus la înlăturarea președintelui Viktor Ianukovici, după luni de proteste antiguvernamentale și confruntări violente.

Nu este prima dată când Musk descrie aceste evenimente drept o lovitură de stat. În februarie 2023, miliardarul a făcut afirmații similare, care au fost criticate de oficiali ucraineni. La vremea respectivă, Mihailo Podoliak, consilier al șefului administrației prezidențiale de la Kiev, i-a recomandat să nu se mai informeze din publicațiile rusești.

Apel la compasiune pentru militarii ruși

În același interviu, fondatorul companiilor SpaceX și Tesla a susținut că ar trebui manifestată compasiune nu doar față de soldații ucraineni care mor pe front, ci și față de militarii ruși trimiși să lupte în Ucraina.

„Ar trebui să avem compasiune nu doar pentru băieții ucraineni care mor, ci și pentru cei ruși, pentru că sunt mobilizați și obligați să meargă pe linia frontului. Nimeni nu merge voluntar pe front doar pentru a muri lovit de o dronă”, a afirmat Musk.

Miliardarul a criticat ceea ce a descris drept o abordare simplistă a conflictului, potrivit căreia Ucraina ar fi întotdeauna de partea binelui, iar Rusia de partea răului.

„Ideea că Ucraina este bună, Rusia este rea și că orice li se întâmplă rușilor poate fi justificat este îngrozitoare”, a spus acesta.

Musk spune că Zelenski „nu spune întotdeauna adevărul”

Omul de afaceri american Elon Musk l-a acuzat public pe președintele Volodimir Zelenski de declarații false cu privire la restricțiile privind funcționarea sistemelor de comunicații prin satelit Starlink și Starshield în Ucraina.

Elon Musk și-a amintit postările de pe rețelele de socializare despre sistem, operat de SpaceX. Miliardarul a subliniat că Starlink este destinat nevoilor civile, nu militare, subliniind că nu poate fi folosit în scopuri ofensive. Starlink nu poate fi folosit pentru a ataca ținte din Rusia, a declarat omul de afaceri într-un interviu acordat The New York Times.

În schimb, sistemul Starshield, conform lui Elon Musk, poate fi folosit în scopuri similare. Cu toate acestea, Starshield se află sub controlul Pentagonului.

„Nu-mi cereți, ca persoană privată, să iau decizii de crimă care uneori duc la moartea unor oameni nevinovați”, a spus miliardarul.

Elon Musk a spus că s-a înșelat susținând că Ucraina a folosit Starshield în războiul cu Rusia.

„Nu spune întotdeauna adevărul”, a remarcat Musk.

Declarațiile lui Musk vin în contextul în care miliardarul american a fost criticat în repetate rânduri pentru pozițiile sale privind războiul din Ucraina și pentru afirmațiile considerate favorabile narațiunilor promovate de Kremlin.