Asistența militară pentru Ucraina s-a redus. Europa nu reușește să compenseze lipsa sprijinului american

Țările europene nu pot înlocui pe deplin sprijinul militar al Statelor Unite, suspendat după venirea la putere a președintelui Donald Trump. Potrivit datelor prezentate de surse elvețiene, volumul ajutorului acordat de Europa s-a redus aproape la jumătate în ultimele luni.

Cotidianul Neue Zürcher Zeitung (NZZ) scrie că, în pragul celei de-a patra ierni de război, președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, este din nou nevoit să caute sprijin în rândul aliaților occidentali. În pofida anunțurilor privind noi pachete de ajutor, nivelul general al sprijinului militar a scăzut semnificativ.

Statele Unite, principalul furnizor de armament pentru Kiev, nu au mai aprobat noi fonduri de la preluarea mandatului de către Donald Trump, la sfârșitul lunii ianuarie. În perioadele anterioare, când finanțarea americană era temporar suspendată, Europa reușea să compenseze parțial lipsa livrărilor. În prezent însă, continentul nu dispune de capacități suficiente pentru a furniza echipamente esențiale — precum lansatoare multiple de rachete, muniție de artilerie și sisteme de apărare antiaeriană.

În luna iulie, NATO a lansat inițiativa PURL, menită să permită statelor membre achiziționarea rapidă de armament american pentru Ucraina. Printre prioritățile Kievului se numără rachetele de croazieră Tomahawk, capabile să lovească ținte la distanțe mari. Totuși, potrivit NZZ, programul nu a avut până acum rezultatele scontate, iar volumul total al ajutorului continuă să scadă.

Angajamentele europene privind sprijinul militar au scăzut cu 57% în timpul verii

Conform datelor publicate, angajamentele europene privind sprijinul militar au scăzut cu 57% în timpul verii — de la 3,8 miliarde de euro la 1,9 miliarde de euro pe lună. În ansamblu, contribuțiile tuturor donatorilor s-au redus cu aproximativ 40% față de prima jumătate a anului.

La reuniunea miniștrilor apărării din NATO, secretarul general Mark Rutte a recunoscut că inițiativa PURL are nevoie de un nou impuls. El a subliniat că peste jumătate dintre aliați — cel puțin 16 state — și-au exprimat deja intenția de a participa la achizițiile comune de armament.

Danemarca, Norvegia, Suedia, Letonia, Germania, Țările de Jos, Belgia și Canada au achiziționat din SUA arme în valoare totală de 1,9 miliarde de euro (echivalentul a peste 83 de miliarde de grivne). Aceste țări rămân printre principalii parteneri militari ai Ucrainei. Danemarca, de exemplu, a donat Kievului întreaga sa artilerie și colaborează cu producători ucraineni pentru livrări rapide de echipamente către front.

În schimb, statele din sudul Europei — Franța, Spania și Italia — se implică într-o măsură mai redusă. Sprijinul lor militar rămâne limitat, iar atenția politică este adesea orientată spre alte regiuni, în special Africa de Nord.

Deși aceste țări dispun de stocuri considerabile, creșterea asistenței pentru Ucraina din partea Parisului, Romei și Madridului nu pare iminentă. Franța traversează o criză politică internă, Spania se concentrează pe securitatea regională, iar guvernul italian include formațiuni politice cu poziții favorabile Moscovei.

Analiștii consideră că Europa dispune totuși de un potențial semnificativ pentru a-și extinde sprijinul. Spre comparație, în timpul pandemiei de COVID-19, Uniunea Europeană a alocat 810 miliarde de euro (echivalentul a peste 35 de trilioane de grivne) pentru fondul de redresare economică, în timp ce asistența totală acordată Ucrainei se ridică în prezent la aproximativ 215 miliarde de euro (peste 9 trilioane de grivne).

NATO a reiterat recent necesitatea unui plan de sprijin pe termen lung pentru Ucraina — menit să asigure un flux constant de armament, muniție și echipamente, indiferent de schimbările politice din statele membre.