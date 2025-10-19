search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Rusia continuă să lovească centrele de instruire ale Ucrainei. De ce nu are Kievul nu are un răspuns eficient

Război în Ucraina
Un atac cu rachete al Rusiei asupra unui centru de instruire din Ucraina, produs în această săptămână, este cel mai recent dintr-o serie de lovituri mortale care vizează facilități de pregătire militară în întreaga țară. Incidentul a reaprins criticile privind capacitatea comandamentului ucrainean de a proteja recruții.

Soldați ucraineni la antrenament/ FOTO:Profimedia
Soldați ucraineni la antrenament/ FOTO:Profimedia

Centrele de instruire, în special cele aflate aproape de linia frontului sau de graniță, dispun adesea de o protecție antiaeriană limitată, ceea ce le face vulnerabile la atacurile repetate ale Rusiei.

Armata ucraineană susține că își revizuiește procedurile de siguranță după fiecare incident, însă foști instructori și comandanți intervievați de publicația Kyiv Independent afirmă că o cultură de comandă moștenită din perioada sovietică împiedică asumarea responsabilității pentru pierderile care ar fi putut fi evitate.

Seria atacurilor din ultimele luni

Pe 16 octombrie, o rachetă rusă a lovit un centru de instruire într-o locație nedezvăluită, provocând victime, potrivit Forțelor Terestre ale Ucrainei. Autoritățile nu au precizat numărul morților, dar au transmis condoleanțe familiilor.

Lovitura din octombrie a urmat unui atac similar, în septembrie, asupra unui centru de pregătire din regiunea Cernihiv, tot cu victime. În iulie, un alt atac, asupra unui centru din orașul Kropivnîțki, în centrul Ucrainei, a ucis cel puțin 12 voluntari străini, potrivit New York Times.

Cel mai grav atac de acest tip a avut loc în martie 2022, când o rachetă rusă a distrus un centru major de instruire din regiunea Liov, ucigând peste 60 de persoane.

„Centrele de instruire sunt obiective militare care ar trebui protejate de forțele antiaeriene”, a declarat locotenent-colonelul Bohdan Krotevici, fost șef de stat major al Brigăzii Azov. „În prezent, în Forțele Armate ale Ucrainei nu există un astfel de sistem coerent”, a adăugat acesta, criticând conducerea militară pentru lipsa de eficiență.

Statul Major al Ucrainei a transmis că siguranța personalului este o „prioritate absolută” și că fiecare atac este analizat pentru a identifica „relațiile cauză-efect”.

Centre vulnerabile, aproape de front

Un fost instructor, identificat doar ca Oleksandr, a declarat că la centrul unde a lucrat, aproape de granița cu Rusia, au avut loc atacuri săptămânale până în iunie. El a spus că instructorii întrerup antrenamentele când detectează drone rusești de recunoaștere și că recruții se refugiază în adăposturi săpate în pământ.

„O rachetă poate ajunge în mai puțin de un minut”, a explicat Oleksandr, subliniind că avertizările vin prea târziu pentru a evita impactul.

În opinia sa, armata încearcă să reducă riscurile dispersând recruții și camuflând centrele de instruire, dar lipsa de experiență a noilor soldați și absența alertelor antiaeriene eficiente îi lasă vulnerabili.

Unii oficiali ucraineni propun ca toate centrele de instruire să fie amplasate la cel puțin 300 de kilometri de linia frontului. Alții, precum Kyrylo Berkal, adjunctul comandantului Corpului 3 al Armatei, consideră că ar fi nevoie de o strategie pe termen lung pentru construirea unor facilități subterane.

Probleme sistemice și lipsă de resurse

Experții militari afirmă că, în condițiile în care Rusia intensifică atacurile cu rachete balistice, nici măcar orașele bine apărate, precum Kiev, nu sunt complet protejate. Ucraina se confruntă cu o penurie de sisteme antiaeriene occidentale moderne, cum este Patriotul american.

Glen Grant, locotenent-colonel britanic în retragere și fost consilier al Ministerului ucrainean al Apărării, a declarat că „atribuirea vinovăției este mai complexă decât pare”. În opinia sa, dacă Rusia vizează o zonă de instruire, este aproape inevitabil să existe victime, „la fel cum ar fi imposibil să protejezi complet un stadion plin”.

Europa

