search
Duminică, 19 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Cum transformă Rusia negarea în armă. Un politolog explică războiul Kremlinului împotriva adevărului și memoriei

0
Război în Ucraina
0
Publicat:

Pentru a-și restabili influența pierdută după Războiul Rece, Moscova simte nevoia să conteste tot ceea ce reprezintă aspirațiile Ucrainei. Kyiv Post a discutat cu politologul Anton Șekovțov despre fascismul rus și despre modul în care Kremlinul folosește negarea ca instrument politic.

Rusia duce un razboi hibrid împotriva Occidentului/FOTO:Arhiva
Rusia duce un razboi hibrid împotriva Occidentului/FOTO:Arhiva

Anton Șekovțov este unul dintre cei mai importanți cercetători ai extremei drepte europene. Născut la Sevastopol, pe vremea Uniunii Sovietice, el a fondat, alături de dr. Andreas Umland, Centrul pentru Integritate Democratică, o organizație non-profit înființată în 2020 pentru a monitoriza încercările regimurilor autoritare de a exercita influență în Europa.

Într-un interviu pentru Kyiv Post, Șekovțov vorbește despre războiul psihologic purtat de Rusia și despre de ce deschiderea arhivelor KGB din Ucraina este percepută la Moscova ca o provocare.

„Este un război psihologic”

Anton Șekovțov spune că recentele incidente de încălcare a spațiului aerian și a suveranității teritoriale a unor state europene de către Rusia reprezintă o formă de război psihologic împotriva țărilor care sprijină Ucraina. Au existat incidente în România, Polonia și statele baltice, dar nu în Slovacia sau Ungaria. Rușii au afirmat chiar că nu au avut ținte în Polonia – nu au fost vizate baze sau infrastructuri militare.

Scopul principal al Moscovei este să submineze sprijinul acordat Ucrainei. Kremlinul încearcă să exploateze temerile și emoțiile populației pentru a influența guvernele acestor state. Chiar și atunci când avioane rusești au încălcat spațiul aerian al Estoniei, nu existau ținte militare. Obiectivul era exercitarea unei presiuni psihologice.

Totuși, o astfel de strategie se poate întoarce împotriva sa. Până acum nu s-a întâmplat, dar NATO este deja divizată în privința modului de a răspunde acestor incidente. Dronelor li se poate răspunde ușor, dar în cazul avioanelor de luptă situația este diferită. Dacă nu-ți poți învinge adversarul militar, încerci să-l divizezi. Iar acesta este unul dintre scopurile Rusiei.

Strategii și narațiuni

Potrivit lui Șekovțov, narațiunile folosite de Rusia pot fi împărțite în două categorii: strategice și tactice.

Cele strategice sunt credințe autentice ale conducerii ruse: ideea că Occidentul reprezintă o amenințare existențială pentru Rusia, că valorile democratice occidentale subminează statul rus și că, în esență, Ucraina face parte din „civilizația rusă”.

Cele tactice sunt instrumente menite să sprijine aceste convingeri sau să creeze confuzie. Printre ele, afirmația că Ucraina ar fi un „regim nazist”, dar și, paradoxal, că Ucraina „nu are nicio ideologie”. „Nu poți fi și una, și alta – ori ești regim ideologic, ori ești un vid politic”, explică politologul.

Această continuitate a retoricii sovietice arată, potrivit lui Șekovțov, că Rusia nu a acceptat niciodată pe deplin ideea că Ucraina este o națiune distinctă.

„Pentru KGB nu există zone gri”

Întrebat când ar fi apărut ideea unui război împotriva Ucrainei, Șekovțov crede că planul există „de la început”.

„Putin provine din serviciile secrete. Pentru oameni cu acest tip de formare, nu există nuanțe – doar amenințări de eliminat. Politicienii negociază; ofițerii de informații acționează”, explică el.

Citește și: Premierul britanic Keir Starmer propune un plan de pace pentru Ucraina, inspirat de modelul „Gaza” al lui Trump

Deschiderea arhivelor KGB – o lovitură simbolică

Deschiderea arhivelor KGB din Ucraina, consideră Șekovțov, reprezintă un gest care lovește direct în memoria instituțională a Kremlinului.

Ucraina a fost un centru important în epoca sovietică. Moscova nu a avut niciodată încredere deplină în statele baltice – acolo nu existau școli KGB de nivel înalt. În schimb, Ucraina avea. Asta explică și de ce există atât de multe documente acolo”, spune el.

„Pentru conducerea rusă, deschiderea acestor arhive este un act ostil. Dacă privim la cine au fost țintele asasinatele ordonate de Putin, observăm că este vorba, în principal, de foști membri ai serviciilor secrete. În logica regimului, Ucraina, prin gestul său de transparență, devine un trădător.”

Rădăcinile urii

Șekovțov definește ucrainofobia drept negarea dreptului Ucrainei de a exista ca națiune separată de Rusia – o idee prezentă încă din epoca imperială.

„În Imperiul Rus, ucrainenii erau considerați fie un grup rural neînsemnat, fie parte a națiunii ruse. Astăzi, Moscova continuă să conteste suveranitatea și independența Ucrainei. Ucrainofobia este adânc înrădăcinată în cultura politică rusă”, afirmă politologul.

Manipularea și golurile de cunoaștere

Într-un război informațional, spune Șekovțov, contează nu doar cine transmite mesajul, ci și ce știe publicul care îl recepționează.

„Când oamenii nu au informații, sunt predispuși să creadă prima explicație pe care o aud. Rusia exploatează aceste goluri. Spune: <<Ucraina nu există>>. Este una dintre strategiile sale de bază.”

El adaugă că Moscova a reușit să atragă mișcările de extremă dreaptă în campania sa împotriva sprijinului occidental pentru Kiev. „Ideea promovată este simplă: dacă opriți ajutorul pentru Ucraina, războiul se va termina. În realitate, asta ar însemna o victorie militară pentru Rusia.”

O memorie istorică incompletă

În opinia lui Șekovțov, lipsa unei confruntări reale cu trecutul sovietic explică parțial comportamentul actual al Rusiei.

„Occidentul nu a avut niciodată un tribunal pentru crimele regimului sovietic. Nu a existat o dezbatere serioasă despre inumanitatea sistemului. Uniunea Sovietică a ucis milioane de oameni, dar după Al Doilea Război Mondial aceste crime au fost trecute sub tăcere. Această absență a justiției a permis ca răul politic să se perpetueze,” spune Șekovțov.

Rusia

Top articole

Partenerii noștri

image
Acum aproape 100 de ani, România a dat Rusiei 90 de tone de aur – acum vrea să le recupereze. BNR: „O datorie morală”
digi24.ro
image
O nouă explozie s-a produs într-un bloc din România. Primele informații indică o acumulare de gaze. Pompierii intervin
stirileprotv.ro
image
Antena 1 a modificat schimbarea! Am aflat pe ce dată va fi difuzată marea finală Asia Express 2025, de fapt
gandul.ro
image
Socol: Blocarea creșterii salariului minim înseamnă intrarea în sărăcie a 838.429 lucrători români. Nicio țară din UE nu îngheață salariul minim în 2026
mediafax.ro
image
Arena sportivă din România, aflată într-un mare oraș, care a ajuns o ruină, după ce a fost abandonată de autorități în ultimii 20 de ani. Complexul s-a umplut de gunoaie și buruieni, deși lângă el s-au construit blocuri noi
fanatik.ro
image
FOTO. Preț halucinant pe tarabele din Piața Obor: 700 de lei. „E scump, dom’le, dar ne facem și noi pofta”
libertatea.ro
image
Înregistrare șocantă la câteva minute după explozia din Rahova. Ce îi spune angajatul Distrigaz unuia dintre pompieri
digi24.ro
image
Scandal imens între fani și jucătorii FCSB! Imagini incredibile: s-au înjurat pe teren
gsp.ro
image
Cel mai bogat om din Ucraina, gata să dea o lovitură de proporții în România: un ”gigant” de 2.100.000.000 de lei
digisport.ro
image
Ies la iveală informații din interior! Premierul Bolojan ar fi cedat, după discuția cu Florin Manole/Update: Reacția ministrului Muncii
stiripesurse.ro
image
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
antena3.ro
image
"Palatul Împăratului", vila modernizată de RA-APPS pentru Iohannis, scoasă la închiriere. Cât costă
observatornews.ro
image
Ce posta Vasilica Enache înainte să fie ucisă în Rahova! Mesajul premonitoriu: 'Când murim…'
cancan.ro
image
FOTO. Tânără de 19 ani l-a refuzat pe milionarul de 48 de ani
prosport.ro
image
Cât zgomot ai voie să faci în curte pentru a nu fi amendat? Legea oficială
playtech.ro
image
Denis Alibec, out de la FCSB! „Nu mai vrea nici el, nu mai vrea nici Gigi!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
”M-a apucat de gât și m-a ridicat de la pământ”. A agresat o asistentă medicală: ”Mi-a fost frică! Câștigă 4.000.000 €”
digisport.ro
image
Serghei Mizil a comis-o cu Gabi Tamaș la Asia Express – boacăna care l-a costat eliminarea din emisiune
stiripesurse.ro
image
INCENDIU în sectorul 6 din București! S-a emis RO-ALERT
kanald.ro
image
Cât curent consumă o centrală electrică în funcție de putere: 6 kW, 9 kW, 12 kW și 24 kW
playtech.ro
image
Durere fără margini la Curtea de Argeș. Femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni a fost înmormântată. Imaginile cu băiatul cel mare sunt sfâșietoare: „O aștepta să vină la școală…”
wowbiz.ro
image
Ea e tânăra însărcinată care a murit în explozia din Rahova. Mirela era gravidă în 7 luni și la finalul anului urma să-și cunoască fetița!
romaniatv.net
image
Românii care nu primesc pensie indiferent de vârstă. Cât trebuie să lucrezi de fapt pentru a beneficia de pensie de la stat
mediaflux.ro
image
S-au lansat noile modele Dacia, la final de 2025 » Mașinile au „aripioare de rechin” și vor fi mai ieftine decât ale rivalelor
gsp.ro
image
Val de ură după nunta lui Dorian Popa din Maldive. Artistul, făcut praf după ce a publicat acest video cu mireasa
actualitate.net
image
Jocuri clasice regândite: Fleet Hunters, un nou joc românesc pregătit de lansare pe Steam
actualitate.net
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 octombrie. Berbecii au o săptămână complicată, schimbări importante în carieră pentru Gemeni, șanse de creștere financiară pentru Raci
click.ro
image
Horoscop duminică, 19 octombrie. Un nativ intră într-o relație serioasă cu o persoană pe care și-o dorea demult
click.ro
Prințul Andrew foto Profimedia jpg
„Credea că are dreptul din naștere să se culce cu mine”. Mărturia care-l îngroapă pe fiul Reginei Elisabeta
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Foto: Camelia Săvescu, Referent de Specialitate, Biroul de Marketing, Muzeul Olteniei
O „ghetuță” de acum 3500 de ani, descoperită în județul Dolj
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Scandal monstru în jurul concertului aniversar anulat al Angelei Gheorghiu! Marea soprană, acționată în judecată de organizatori! Ce s-a întâmplat?
image
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?

OK! Magazine

image
Ea este adevărată rebelă de la Palatul Buckingham. Puțini știu cum arată, deși e verișoara lui William și-a lui Harry

Click! Pentru femei

image
Tu ai petrece 9 ore pe săptămână la cosmetică? Așa își menține această vedetă obrazul fin!

Click! Sănătate

image
Iluzie optică: Poți găsi vulpea ascunsă printre frunze