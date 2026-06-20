Rusia a pierdut un pluton de asalt în doar 10 zile. Un canal de propagandă Z descrie „orașul morților” lăsat în urmă

Un canal rusesc apropiat armatei a relatat despre pierderile grele suferite de trupele Moscovei pe frontul din Ucraina, susținând că un pluton de asalt a fost aproape complet anihilat în doar zece zile de lupte.

Canalul rusesc de Telegram „Radio Front”, administrat de un militar care luptă împotriva Ucrainei, a publicat o relatare care scoate în evidență amploarea pierderilor suferite de forțele ruse pe linia frontului, notează dialog.ua.

Autorul povestește că a ajuns într-o bază temporară folosită de un pluton de asalt și a descris locul drept „un oraș al morților”, unde au rămas abandonate bunurile soldaților uciși.

„Plutonul a fost distrus după 10 zile de operațiuni ofensive. Au rămas doar doi oameni – locțiitorul comandantului de pluton și un soldat rănit”, a scris acesta.

Potrivit relatării, în adăposturile militarilor au rămas căști, veste antiglonț, încălțăminte, haine și echipamente noi, multe dintre ele nici măcar desfăcute din ambalaje.

„Tabăra arăta ca și cum oamenii plecaseră de o săptămână, deși trecuseră deja câteva luni. Trusele individuale erau pline, iar mulți nici nu apucaseră să le desfacă”, susține autorul.

Acesta afirmă că au fost găsite și generatoare, sobe, butelii de gaz și alte bunuri care au fost ulterior recuperate de militarii rămași în viață.

În postare este menționată și moartea unui militar cu indicativul „Wild”. Autorul susține că bunurile rămase au fost strânse și transportate deoarece „cei vii aveau mai mare nevoie de ele”.

Informațiile publicate de canalul „Radio Front” nu au fost confirmate independent de autoritățile ruse sau ucrainene. Totuși, mărturia se adaugă numeroaselor relatări apărute în ultimii ani atât din surse ruse, cât și ucrainene, privind pierderile ridicate înregistrate de unitățile de asalt implicate în luptele de pe front.

Rusia a pierdut o jumătate de milion de soldați în Ucraina

Rusia a pierdut aproape o jumătate de milion de militari de la începutul invaziei pe scară largă în Ucraina, a dezvăluit Anne Keast-Butler, directoarea agenției britanice de informații cibernetice (GCHQ).

Declarația, menită să sporească presiunea asupra liderului de la Kremlin, Vladimir Putin, marchează o premieră: este pentru prima dată când șeful acestui serviciu secret publică date atât de ample privind pierderile umane ale Moscovei.

Pe lângă dinamica de pe front, șefa spionajului cibernetic britanic a avertizat că Moscova își intensifică acțiunile de război hibrid și sabotaj împotriva Occidentului, pe fondul blocajelor militare din Ucraina.