Ajutoarele pentru plata energiei ar putea fi stabilite și în funcție de eficiența locuinței, costul facturilor și problemele medicale ale membrilor familiei, nu doar pe baza veniturilor. Ministerul Energiei a transmis Ministerului Muncii un pachet de propuneri pentru schimbarea sprijinului acordat consumatorilor vulnerabili, potrivit Adevărul Financiar.

Ajutoarele pentru energie ar putea depinde și de locuință, nu doar de venit Foto: arhivă

Ținta anunțată de ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, este reducerea cu 50% a sărăciei energetice în următorii zece ani.

Cum ar putea fi calculat ajutorul

Propunerea prevede pregătirea unei noi scheme în primele nouă luni din 2027. Pe lângă venituri, evaluarea ar urma să includă ponderea cheltuielilor cu energia în bugetul familiei, suprafața și caracteristicile locuinței, eficiența energetică, problemele medicale și accesul efectiv la energie.

Aceste elemente ar fi reunite într-un indicator compus de vulnerabilitate. Astfel, gospodării cu venituri apropiate ar putea primi sume diferite: o locuință slab izolată sau nevoile medicale ale unui membru al familiei ar conta în stabilirea sprijinului.

Potrivit ministrului, au fost identificate aproximativ opt scheme de sprijin pentru consumatorii vulnerabili, reglementate prin acte normative diferite și administrate prin mecanisme distincte. Ministerul propune o abordare unitară, care să reducă diferențele de tratament între gospodării aflate în situații similare.

Prelungirea schemei actuale și o posibilă indexare

Până la introducerea noului mecanism, Ministerul Energiei propune prelungirea schemei existente și ajustarea pragului de venit pentru eligibilitate. Totodată, ajutorul actual de 50 de lei ar putea fi indexat în funcție de evoluția inflației.

Intenția prezentată este ca mecanismul bazat pe criteriile extinse să fie aplicat pentru sezonul de iarnă următor. Detaliile trebuie însă finalizate de Ministerul Muncii, instituția responsabilă de componenta de sprijin pentru consumatorii vulnerabili.

Nu sunt încă stabilite noul prag de venit, formula indicatorului de vulnerabilitate și sumele pe care le-ar primi fiecare categorie de gospodării. Prin urmare, propunerile nu înseamnă, în acest moment, o majorare aprobată a ajutorului sau intrarea în vigoare a unor noi condiții de acordare.