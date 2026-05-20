Soldați ruși răniți grav, trimiși forțat înapoi pe frontul din Ucraina înainte de recuperare completă

Sute de militari ruși răniți în războiul din Ucraina ar fi fost obligați să revină pe linia frontului înainte de a-și termina tratamentul medical, potrivit unei investigații publicate de publicația independentă rusă Novaya Gazeta Europe. Jurnaliștii au identificat cel puțin 319 cazuri documentate, din 2022 până în prezent, în care soldați răniți au fost retrași din spitale sau centre de recuperare și trimiși din nou în luptă.

Potrivit anchetei, citate de TVPWorld, în peste 80% dintre situații revenirea pe front s-a făcut prin „coerciție”, iar numărul real al cazurilor ar putea fi „de zeci de ori mai mare”, întrucât multe situații nu sunt raportate public.

Publicația descrie mai multe cazuri dramatice ale unor militari care, deși erau declarați inapți pentru luptă sau sufereau răni grave, au fost obligați să se întoarcă în zonele de conflict.

Un soldat rus care a suferit o rană gravă la picior în 2024 ar fi fost retrimis la unitatea sa, deși putea merge doar cu ajutorul cârjelor. Ulterior, acesta a fost rănit din nou, după ce un șrapnel i-a afectat rinichiul și intestinul. Chiar dacă medicii militari l-au considerat inapt pentru serviciu, autoritățile l-au acuzat că și-a abandonat unitatea și l-au trimis din nou pe front. Ulterior, militarul a fost declarat dispărut în misiune.

Un alt caz prezentat de Novaya Gazeta Europe este cel al unui soldat rănit grav la coloană și pelvis, care a fost scos dintr-o unitate medicală și retrimis în zona de luptă în decembrie anul trecut. Și acesta a fost ulterior declarat dispărut.

Printre mărturiile publicate se află și cea a militarului Dmitrii Mișin, care și-a pierdut un braț în urma unei explozii. El fusese declarat „temporar” inapt pentru serviciu și trimis în concediu medical, însă ulterior a fost rechemat pe front.

„Ar trebui să-mi crească un braț nou cât sunt în concediu?”, a spus soldatul, citat de publicația rusă.

Investigația arată că nu este vorba doar despre cazuri individuale. În unele situații, grupuri întregi de soldați răniți au fost retrimise în Ucraina. În august anul trecut, 14 militari care urmau să fie lăsați la vatră din cauza rănilor au fost trimiși într-o misiune în regiunea Donețk, deși unii aveau brațele afectate, se deplasau cu cârje sau purtau implanturi metalice după intervenții chirurgicale.

Avocați specializați în drept militar, citați de Novaya Gazeta Europe, susțin că trimiterea forțată a soldaților răniți înapoi pe front este ilegală, însă apărarea drepturilor militarilor ruși a devenit „extrem de dificilă” după invazia Rusiei în Ucraina din 2022.

Ancheta apare în contextul în care Rusia continuă să înregistreze pierderi masive pe front. Potrivit estimărilor făcute de think tank-ul american Center for Strategic and International Studies (CSIS), pierderile armatei ruse – morți, răniți și dispăruți – ar fi ajuns la aproximativ 1,2 milioane de persoane de la începutul războiului.

În paralel, Moscova întâmpină dificultăți în recrutarea de noi militari. Autoritățile ruse au majorat bonusurile de înrolare și au intensificat campaniile de recrutare, inclusiv în afara țării, folosind anunțuri online considerate adesea vagi sau înșelătoare, adresate persoanelor aflate în dificultăți financiare.