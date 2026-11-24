Fortunato Verduci a fost condamnat la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Luigiei Borrelli, la Genova, în 1995. Analizele genetice ale unor urme de sânge și ale mucurilor de țigară găsite la locul crimei au avut un rol decisiv în anchetă.

Muc de țigară Foto: Adevărul

Tribunalul din Genova l-a condamnat luni, 23 noiembrie 2026, pe Fortunato Verduci la 30 de ani de închisoare pentru uciderea Luigiei Borrelli, la 31 de ani de la crimă. Procesul s-a desfășurat în procedură abreviată, iar instanța a acceptat pedeapsa cerută de acuzare pentru omor, potrivit Corriere della Sera.

Luigia Borrelli, fostă asistentă medicală, a fost ucisă în septembrie 1995, într-un spațiu aflat în centrul istoric al orașului Genova, unde practica prostituția. Cazul a devenit cunoscut în presa italiană drept «crima cu bormașina», după obiectul folosit în atac.

Urmele biologice care au relansat ancheta

O etapă decisivă a investigației a venit în 2024, odată cu noile analize genetice. Dintr-o pată de sânge de la locul crimei a fost extras un profil ADN compatibil cu cel al unei rude îndepărtate a lui Verduci, aflată atunci într-un penitenciar din Brescia. ADN atribuit bărbatului a fost identificat și pe mucuri de țigară găsite în încăpere, relatează Corriere della Sera.

Apropierea genetică a fost semnalată prin compararea profilului obținut din probele vechi cu informațiile din baza națională de date ADN. În noiembrie 2024, anchetatorii au prelevat direct de la Verduci o probă biologică pentru comparațiile ulterioare.

Acuzarea a susținut că mobilul crimei a fost obținerea de bani, pe fondul datoriilor pe care bărbatul le-ar fi acumulat din cauza jocurilor de noroc. Conform reconstituirii procurorilor, victima ar fi fost lovită cu un taburet și alte obiecte, apoi atacată cu o bormașină.

Apărarea a contestat interpretarea probelor

Avocații Emanuele Canepa și Andrea Volpe au contestat reconstrucția acuzării. Ei au susținut că Verduci ar fi putut intra în încăpere având deja mâinile murdare, din cauza muncii sale de tinichigiu auto, și au subliniat că pe bormașină nu ar fi fost găsite urme biologice ale clientului lor, potrivit Primocanale.

Instanța a reținut circumstanța agravantă a cruzimii, dar nu și pe cea referitoare la motivele futile, relatează aceeași publicație. Fiicei victimei, Francesca Andreini, prezentă la pronunțare, i-a fost acordată o despăgubire provizorie de 150.000 de euro.

Verduci nu a fost prezent în sala de judecată la citirea sentinței. Corriere della Sera precizează că bărbatul nu a fost arestat în acest dosar, instanțele apreciind că nu erau îndeplinite condițiile necesare pentru o asemenea măsură, inclusiv în raport cu timpul scurs de la crimă.