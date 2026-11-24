Un pacient poate descoperi urmările unui tratament stomatologic abia după ce a expirat termenul în care poate fi pornită o cercetare disciplinară. Legea prevede, pentru medicii stomatologi, o limită de un an de la faptă, chiar dacă problemele sunt descoperite mai târziu.

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O pacientă care a urmat tratamente stomatologice în 2017 a aflat abia în 2024, după ce starea ei de sănătate s-a agravat și a făcut investigații suplimentare, despre problemele pe care le-a pus în legătură cu acele tratamente. Sesizarea ei disciplinară a fost respinsă ca tardivă. Cazul, prezentat de Daniel Manolache într-o analiză publicată pe JURIDICE.ro, ridică și o altă întrebare: ce versiune a legii se aplică atunci când tratamentul a avut loc înainte ca limita de un an să fie introdusă, în noiembrie 2022?

Șase luni de la aflarea consecințelor, dar nu mai mult de un an de la faptă

Potrivit regulii actuale, acțiunea disciplinară împotriva unui medic stomatolog poate fi pornită în cel mult șase luni de la faptă sau de la aflarea consecințelor prejudiciabile. În ambele situații, limita rămâne un an de la faptă. Cu alte cuvinte, dacă problemele ies la iveală după un an, descoperirea lor nu deschide un nou termen disciplinar.

Termenul disciplinar nu trebuie confundat cu cel pentru despăgubiri. Procedura disciplinară stabilește dacă medicul a încălcat regulile profesiei și dacă trebuie sancționat. O cerere de despăgubiri urmărește repararea prejudiciului și are propriile termene. Expirarea termenului disciplinar nu înseamnă, în sine, că pacientul nu mai poate cere despăgubiri.

Daniel Manolache nu propune eliminarea termenelor, care protejează medicul și reduc riscul ca faptele să fie cercetate când probele sunt greu de verificat. Una dintre soluțiile propuse este o excepție strictă pentru cazurile în care pacientul nu avea cum să descopere mai devreme consecințele tratamentului. Sesizarea ar putea fi făcută atunci într-un termen calculat de la descoperirea lor, cu condiția ca imposibilitatea de a le identifica la timp să poată fi dovedită.