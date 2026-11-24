Rusia a pierdut în războiul din Ucraina aproape 500.000 de soldați, mult peste ce a recunoscut vreodată oficial, arată o analiză a unei arhive cu peste 11 milioane de certificate de deces, obținută de hackeri. În 2025, cel mai sângeros an al conflictului, au murit aproximativ 548 de militari ruși pe zi, iar frontul s-a mișcat foarte puțin.

Cimitirele din Rusia sunt pline de militari morți în Ucraina Foto: FOTO: Profimedia

Aleksander Korepanov s-a înrolat în armată în august 2023. A fost rănit de două ori și trimis de două ori înapoi pe front. Pe 11 mai 2025, după 20 de luni de război, a murit în satul Uspenovka, lângă orașul Pokrovsk din estul Ucrainei. Avea 52 de ani.

În aceeași săptămână au murit peste 5.000 de militari ruși. Armata rusă pierdea atunci 720 de oameni pe zi, cel mai ridicat ritm din tot războiul. Cel puțin o treime dintre ei au fost uciși în zona Pokrovsk, unde Moscova trimisese zeci de mii de soldați în ofensiva de primăvară.

Cifra provine dintr-o arhivă de peste 11 milioane de certificate de deces, obținută de gruparea de hackeri Cyber Partisans, asociată cu opoziția belarusă, și de colectivul ucrainean Silent Crow. Datele au fost analizate în detaliu de ziarul The Guardian.

Jurnaliștii au identificat peste 460.000 de decese legate de război între începutul invaziei, în februarie 2022, și septembrie 2026. Anul trecut, războiul a devenit principala cauză de deces în rândul bărbaților ruși sub 65 de ani.

„A existat mereu un fel de necunoscută: câți morți ruși nu cunoaștem? Iar răspunsul s-a dovedit a fi mult, mult mai mult”, a declarat Janis Kluge, expert în probleme ruse la Institutul German pentru Afaceri Internaționale și de Securitate, care urmărește îndeaproape numărul militarilor ruși morți.

În mod obișnuit, armatele se așteaptă la aproximativ trei răniți pentru fiecare soldat ucis. Potrivit lui Kluge, datele sugerează însă că Rusia ar putea avea mai mulți militari uciși în luptă decât răniți grav. „Asta spune ceva despre acest război și despre felul în care se poartă”, a spus el.

Pierderi uriașe, câștiguri minime

În ciuda acestor pierderi, linia frontului s-a mutat foarte puțin. Din 2023, Rusia a câștigat aproximativ 8.000 de kilometri pătrați, adică mai puțin de 1,5% din teritoriul Ucrainei, potrivit grupului ucrainean de monitorizare DeepState.

Blocată pe front, Rusia a încercat anul acesta să distrugă economia Ucrainei și să facă insuportabilă viața în orașele ei, pentru a o forța pe Kiev să accepte condițiile Moscovei pentru pace.

Ministerul rus al Apărării nu a mai actualizat bilanțul oficial al morților din septembrie 2022, când a anunțat că 5.937 de militari au fost uciși. Moscova tratează numărul pierderilor drept secret militar.

Registrele analizate de The Guardian au fost întocmite de agenția rusă de statistică, Rosstat, pe baza datelor de la oficiile de stare civilă din toată țara. Ele arată un război tot mai letal, cu un vârf în 2025, în pofida câștigurilor teritoriale reduse:

-aproape 20.000 de morți în primul an al invaziei;

-50.000 în 2023;

-peste 134.000 în 2024, de peste două ori mai mulți;

-aproape 200.000 în 2025, cu 52% mai mulți decât în anul precedent, cel mai sângeros an al războiului. Asta înseamnă circa 548 de bărbați pe zi, față de o medie de aproximativ 277 pe zi de la începutul invaziei.

Amploarea pierderilor depășește tot ce au suferit Rusia sau Uniunea Sovietică după al Doilea Război Mondial. În războiul sovietic din Afganistan, care a durat nouă ani, au murit aproximativ 15.000 de soldați sovietici, potrivit cifrelor oficiale. În cel mai sângeros an, 1984, bilanțul a fost de circa 2.300. În Ucraina, în 2025, Rusia pierdea un număr similar de oameni la fiecare patru zile.

Comparația cu războaiele recente ale Occidentului este și mai elocventă. În săptămâna care a început pe 5 mai 2025, armata rusă a pierdut mai mulți oameni decât au pierdut SUA în opt ani de război în Irak, unde au murit circa 4.500 de militari americani. În Afganistan, în două decenii, au murit aproximativ 2.400 de militari americani.

Bilanțul real, probabil mai mare

Bilanțul real este probabil mai ridicat. Decesele soldaților dispăruți sunt adesea înregistrate abia după luni sau ani, când sunt recuperate trupurile sau când instanțele îi declară morți. Înregistrările devin mult mai rare în 2026, deși luptele au rămas extrem de sângeroase. În plus, baza de date nu cuprinde toate deceselor, unele nefiind niciodată înregistrate.

Analiza include certificatele clasificate ca fiind legate de război sau în care conflictul apare caMotiv al decesului, un număr care poate cuprinde și civili. Ea include și toate deceselor în care ocupația a fost marcată drept militară, dar exclude certificatele persoanelor care nu se încadrează în vârsta de luptă.

Pierderile adâncesc criza demografică pe care Kremlinul încearcă de ani de zile să o inverseze, cu consecințe care se vor resimți timp de generații. În 2025, războiul a fost menționat în 29% dintre certificatele de deces ale bărbaților sub 65 de ani în care apare cauza decesului. Urmează bolile circulatorii, cu 26%, și cauzele externe, precum accidentele, agresiunile sau complicațiile medicale, cu 12%. În plus, peste o jumătate de milion de ruși au părăsit țara de la începutul invaziei.

„Prevestim de câteva decenii un dezastru demografic pentru Rusia, iar catastrofa nu s-a materializat niciodată”, a declarat Judyth Twigg, profesoară de sănătate globală la Universitatea Virginia Commonwealth din SUA.

„Situația actuală pare însă calitativ diferită. Pierderile de azi sunt o consecință directă a politicilor regimului: morți pe front, emigrare politică, nașteri pierdute, bugete ale sănătății deturnate pentru a plăti bonusurile de înrolare și despăgubirile pentru decese”, a adăugat ea.

„Mașina de tocat carne” de la Pokrovsk

Certificatele înregistrează locul în care au murit majoritatea soldaților, până la nivelul satului, începând cu mijlocul anului 2023. Ele arată cât a plătit Rusia pentru fiecare kilometru cucerit pe câteva sectoare înguste ale frontului, mai ales în avansul lent prin orașele miniere fortificate din nord-vestul Donețkului.

Aproape 116.000 dintre decese, peste un sfert din totalul celor cu locație cunoscută, au avut loc în districtul Pokrovsk, care include atât Avdiivka, cât și Pokrovsk, locul a două dintre cele mai lungi și mai sângeroase bătălii ale războiului.

Pokrovsk, oraș minier care avea înainte de război 60.000 de locuitori, se întinde pe mai puțin de 30 de kilometri pătrați. În districtul din jurul lui au murit mai mulți soldați ruși decât avea orașul locuitori.

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După căderea Avdiivkăi, în februarie 2024, trupele ruse au avut nevoie de 21 de luni pentru a parcurge 39 de kilometri până la marginea orașului Pokrovsk, potrivit Institutului pentru Studiul Războiului. În acest interval, aproximativ 88.700 de soldați ruși au fost înregistrați ca morți în district, adică peste 2.200 pentru fiecare kilometru cucerit.

Până în septembrie 2024, câștigurile Rusiei formau o protuberanță de câmpuri, halde de steril și sate miniere, lungă de aproximativ 30 de kilometri și lată de 20.

Restul frontului poate fi reconstituit și el din date. În regiunea rusă Kursk, numărul deceselor înregistrate a crescut de la 12 în iulie 2024 la aproape 1.200 în august, când Ucraina a lansat incursiunea transfrontalieră. În decembrie a depășit 2.400, în timp ce Moscova lupta pentru recucerirea teritoriului.

Pierderile erodează capacitatea Rusiei de a lansa noi ofensive și ajută la explicarea motivului pentru care armata ei pare să nu poată îndeplini ordinul lui Vladimir Putin de a cuceri întreaga regiune Donbas până la sfârșitul anului.

„Dacă comparăm datele privind decesele cu ratele oficiale de recrutare ale Rusiei, devine clar că armata rusă are o problemă de efective”, a spus Kluge. „Pierderile absolut cumplite, combinate cu ritmul mai lent al recrutărilor, au forțat aparent Rusia să încetinească atacurile încă din 2026”, a adăugat el.

Bărbați mai în vârstă, regiuni mai sărace

În 2018, Putin vorbea despre ruși care așteaptă cu nerăbdare o „pensie binemeritată”, când își vor putea dedica mai mult timp familiilor, copiilor și nepoților. Opt ani mai târziu, tot mai mulți bărbați ruși în vârstă mor pe câmpurile de luptă din Ucraina.

Vârsta medie la deces a crescut de la 34 de ani în 2022 la aproape 40 de ani în acest an. Aproape o cincime dintre soldații uciși în 2026 a căror vârstă este înregistrată aveau peste 50 de ani, față de 6% în primul an de război. Pe ansamblul războiului, bărbații cu vârste între 35 și 44 de ani reprezintă o treime dintre morți.

Schimbarea reflectă modul în care Rusia și-a completat rândurile. În loc să ordone o a doua mobilizare, după cea din septembrie 2022, care a fost profund nepopulară, Kremlinul s-a bazat pe bonusuri în bani pentru a atrage voluntari. Banii s-au dovedit adesea mai atrăgători pentru bărbații mai în vârstă, precum Korepanov.

Încă de la începutul războiului, Kremlinul a încercat să țină costurile departe de ochii locuitorilor din Moscova și Sankt Petersburg, unde nemulțumirea reprezintă cel mai mare risc politic. Pierderile lovesc cel mai puternic în regiunile sărace și îndepărtate ale Rusiei, multe dintre ele cu populații numeroase de minorități etnice.

Cele opt regiuni rusești cu cea mai mare sărăcie au înregistrat o rată a deceselor militare de patru ori mai mare decât cele mai prospere. În primele, au fost peste 10 decese la 1.000 de bărbați cu vârste între 18 și 69 de ani, față de sub trei la mia de locuitori în celelalte.

În cel puțin 19 regiuni ruse, majoritatea în Extremul Orient, peste jumătate dintre decesele bărbaților sub 50 de ani din 2025 au fost cauzate de război. Cifrele se bazează pe locul nașterii, folosind înregistrările în care este indicată cauza decesului.

În regiunea autonomă evreiască, din estul Rusiei, la granița cu China, unde aproximativ o cincime dintre locuitori trăiau în sărăcie în 2022 și care, în ciuda denumirii moștenite din epoca sovietică, are mai puțin de 1% populație evreiască, războiul a fost menționat drept cauză a peste trei sferturi dintre decesele înregistrate anul trecut în rândul bărbaților sub 50 de ani.

Cea mai ridicată rată a deceselor a fost înregistrată în Teritoriul Zabaikalie, tot la granița cu China, la mii de kilometri de front, unde aproximativ unul din șase locuitori trăiește sub pragul sărăciei. De la începutul războiului, 32 de bărbați cu vârste între 18 și 69 de ani, născuți în această regiune, au murit la fiecare 1.000 de locuitori, față de unul la mie în Sankt Petersburg și Moscova, unde sub 5% dintre oameni trăiesc în sărăcie.

Străini pe front

Pe măsură ce pierderile au crescut, Moscova și-a extins aria de recrutare. Pe lângă bonusurile oferite în interiorul țării, Rusia a recrutat intens în rândul muncitorilor migranți din Asia Centrală aflați pe teritoriul său și, prin rețele de intermediari dubioși, din țări îndepărtate precum Nepal, India, Cuba și Kenya.

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Mulți recruți au fost momiți cu promisiuni de salarii mari, cetățenie rusă sau locuri de muncă civile, doar pentru a ajunge pe front.

The Guardian a identificat peste 7.300 de probabili soldați străini printre morți, fără a-i număra pe ucraineni. Dintre ei, 2.700 s-au născut în străinătate, dar nu au cetățenie înregistrată.

Mulți provin din numeroasa forță de muncă migrantă din Asia Centrală, pe care Rusia a atras-o prin cetățenie accelerată în schimbul serviciului militar. Peste trei sferturi vin din fostele republici sovietice, mai ales din Kazahstan, Uzbekistan, Tadjikistan și Belarus.

Analiza a identificat însă luptători străini din alte 78 de țări din afara fostei URSS. Printre ei se numără 440 de persoane cu cetățenie dintr-o țară africană, precum Nigeria, Camerun sau Egipt, și circa 200 din America de Sud, cei mai mulți din Columbia și Cuba.

Registrele nu cuprind probabil cel mai afectat contingent străin. Coreea de Nord a trimis peste 10.000 de militari pentru a ajuta Rusia să alunge forțele ucrainene din regiunea Kursk, la sfârșitul lui 2024 și în 2025. Serviciul național de informații al Coreei de Sud estimează că aproximativ 2.000 dintre ei au fost uciși și că circa 6.000 au fost uciși sau răniți.

Soldații străini au ajuns târziu pe front. Dintre cei cu dată a decesului înregistrată, trei sferturi au murit în 2025 sau după. Toți columbienii cu dată a decesului înregistrată au murit în această perioadă, pe măsură ce recrutorii s-au orientat spre America Latină pentru a compensa pierderile din țară.

Niciun sfârșit la orizont

Rămâne neclar ce vor însemna pe termen lung pierderile pentru atitudinea rușilor față de război.

În interviuri, mulți dintre rudele celor morți au spus că durerea nu a făcut decât să le întărească sprijinul pentru război. Unii au insistat că Rusia trebuie să continue lupta, pentru ca sacrificiul să nu fi fost în zadar.

Propaganda de stat îi prezintă pe cei căzuți drept eroi și folosește moartea lor ca motiv pentru ca rușii să se unească în jurul lui Putin și al armatei.

Puținii care s-au pronunțat împotriva războiului au fost în mare parte întemnițați sau forțați să părăsească țara. Ultimul grup care a protestat public împotriva războiului, „Put Domoi” („Calea spre casă”), o mișcare a soțiilor și mamelor bărbaților mobilizați, a fost scos în afara legii în 2024.