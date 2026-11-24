Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a anunțat că intenționează să prelungească plafonarea prețului la gazele vândute de producători furnizorilor pentru consumul populației până la finalul anului 2027, în condițiile în care mecanismul actual expiră la 31 martie 2027.

Ministrul Energiei vrea prelungirea plafonării prețului la gaze până la finalul lui 2027 Foto: Profimedia

Anunțul are o miză dublă: pe de o parte, protejează consumatorii casnici de o liberalizare bruscă într-o perioadă în care prețurile de pe piețele internaționale rămân volatile, iar pe de altă parte, amână decizia privind modul în care statul va acoperi diferența dintre prețul reglementat și costul real al gazelor..

Argumentul ministrului se sprijină pe calendarul proiectului Neptun Deep. OMV Petrom și Romgaz, cotitularii perimetrului, estimează că primele gaze vor intra în Sistemul Național de Transport în prima jumătate a anului 2027, iar platoul de producție, de aproximativ 8 miliarde de metri cubi pe an, ar urma să fie atins până la finalul trimestrului al treilea din 2027.

Dacă e respectat calendarul, oferta internă va crește semnificativ în a doua parte a anului, iar echilibrul dintre cerere și ofertă s-ar putea modifica în favoarea consumatorului. Adrian Negrescu, analist economic, explică logica acestui scenariu și o nuanțează cu o condiție care ține de bugetul statului.

„Ministrul Energiei vrea să prelungească plafonarea prețului la gaze până la finalul anului 2027 și susține că măsura ar putea aduce anul viitor prețuri chiar mai mici decât în prezent. Probabil se bazează pe faptul că, din a doua parte a anului viitor, va începe exploatarea gazelor din Marea Neagră, România va avea acces la o cantitate semnificativă, iar oferta va depăși cererea pe piața internă, ceea ce ar putea duce la scăderi importante de preț, mai ales în a doua parte a anului. Rămâne de văzut însă ce va face ministrul cu restanțele uriașe către furnizorii de energie și de gaze”, a precizat Adrian Negrescu, pentru Adevărul.

Mecanismul are însă o fragilitate care nu ține de piață, ci de fiscalitate. Prelungirea plafonării pentru un an întreg costă bugetul de stat aproximativ 3,75 miliarde de lei, echivalentul a 735 de milioane de euro, iar suma nu are un mecanism compensatoriu din partea producătorilor.

Dacă prețul de pe piață rămâne ridicat în prima parte a anului, statul va plăti diferența fără a putea conta pe o reducere imediată a facturii, iar dacă gazele de la Neptun Deep intră în producție conform calendarului, diferența ar putea scădea în a doua parte a anului.

De ce intrarea în producție la Neptun Deep nu este o certitudine pentru 2027

Cel mai important risc pentru scenariul scondat de Guvern nu este de natură comercială, ci de securitate. În august 2026, în apropierea platformei Neptun Alpha au fost semnalate trei incidente cu drone: două aparate de tip Gerbera au fost găsite la aproximativ 90 de mile marine de Constanța și distruse prin detonare controlată, o aripă de dronă a fost recuperată de militari la 16 august, iar pe 20 august un avion F-16 a lovit o dronă maritimă observată la aproximativ 80 de mile marine est de Constanța.

Romgaz a evaluat riscurile de securitate drept „scăzute spre medii”, dar a avertizat explicit că înmulțirea unor astfel de incidente ar putea întârzia finalizarea proiectului.

Adrian Negrescu citește anunțul ministrului tocmai prin această prismă și sugerează că plafonarea prelungită ar putea fi o măsură de precauție pentru un scenariu în care producția de la Neptun Deep este decalată.

„Poate că Ministerul Energiei se așteaptă ca exploatarea gazelor din Marea Neagră să întârzie și ca oferta să nu ajungă atât de repede pe piață precum au anunțat OMV Petrom și Romgaz. Pare o măsură de precauție, una de avarie, propusă public în cazul în care exploatarea ar fi decalată, probabil până în 2028. Mă tem că, având în vedere contextul regional, în special cel de securitate din Marea Neagră, începerea producției ar putea întârzia din cauza măsurilor necesare pentru protejarea investiției”, a mai declarat Adrian Negrescu.

Contextul geopolitic întărește această îngrijorare. În ianuarie 2026, șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, a avertizat că zona economică exclusivă în care se află platforma Neptun Deep nu este acoperită de Articolul 5 al NATO, ceea ce înseamnă că un incident care nu este calificat drept atac armat asupra teritoriului aliat nu ar declanșa automat mecanismul de apărare colectivă.

Această combinație dintre un risc de securitate real, o protecție instituțională incompletă și un calendar de producție care depinde de factori aflați în afara controlului companiilor face ca data de intrare în producție să fie mai puțin fermă decât sugerează comunicatele operatorilor.

Prelungirea plafonării până la finalul lui 2027 are meritul de a evita o liberalizare bruscă într-un moment în care prețurile de pe piața europeană rămân expuse unor șocuri. Contractele TTF pentru livrare în 2027 erau evaluate în noiembrie 2026 la aproximativ 54 de euro pe MWh într-un scenariu de detensionare, dar estimările băncilor internaționale includeau și scenarii în care prețul ar putea urca semnificativ în cazul unei escaladări a conflictului din Orientul Mijlociu.

Prin urmare, întrebarea relevantă pentru 2027 nu este dacă plafonarea va fi prelungită, ci dacă ea va fi însoțită de o strategie care să lege prețul reglementat de intrarea în producție a gazelor de la Neptun Deep. Dacă producția începe în prima jumătate a anului, iar oferta internă crește, statul ar putea reduce treptat subvenția fără a transfera șocul către consumatori.

Dacă producția întârzie, plafonarea devine un cost pur, fără un beneficiu de piață care să o justifice pe termen mediu. Iar dacă incidentele de securitate din Marea Neagră se înmulțesc, calendarul de producție nu mai depinde de decizii economice, ci de evoluții pe care nicio schemă de plafonare nu le poate controla.