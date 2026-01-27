Video „Mănâncă, nenorocitule!”. Cum sunt torturați soldații ruși care au dezertat: dezbrăcați, legați de copaci cu capul în jos și obligați să mănânce zăpadă

Noi imagini șocante arată cum soldați ruși care au refuzat să participe la atacuri pe front sunt pedepsiți de superiorii lor: sunt legați cu capul în jos de copaci, tremură de frig și poartă doar lenjeria intimă, după ce li s-au luat uniformele de iarnă.

Comandantul lor, folosind un limbaj obscen, îi acuza că au vrut să „fugă de la pozițiile lor, nu să urmeze ordinele”.

Într-un videoclip, un militar este forțat să mănânce zăpadă, în timp ce superiorul strigă: „Mănâncă, nenorocitule”

„Îmi pare rău, nu se va mai întâmpla”, imploră unul dintre soldați.

„Trebuie să muncești, nu să fugi. Ți-am spus unde să mergi? Nenorociților, fugiți!”, spune comandantul, scrie dailymail.

Imagini cu puternic efect emoțional!!!

Potrivit canalelor de știri ucrainene, astfel de metode barbare sunt tot mai des folosite de comandanții locali, în lipsa unui control direct al generalilor.

„Rusia transformă oamenii în animale”, a comentat canalul ucrainean Butusov Plus.

În Ucraina, noi atacuri rusești au lăsat fără curent aproximativ 80% din orașul Harkov și regiunea înconjurătoare, în plină iarnă, cu temperaturi de -18°C.

Guvernatorul regiunii, Oleh Sinehubov, a declarat că echipele de intervenție lucrează pentru remedierea pagubelor.

De asemenea, orașul-port Odesa a fost ținta unor atacuri nocturne, care au rănit 22 de persoane și au provocat pagube semnificative la clădiri rezidențiale, o grădiniță, un magazin și un șantier de construcții. Unele persoane au rămas prinse sub dărâmături, inclusiv o femeie în vârstă de 86 de ani.