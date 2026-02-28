O femeie bogată oferă 50.000 de lire sterline pe an pentru un job inedit: mese în oraș, teatru și călătorii la Monaco

O femeie din Marea Britanie a publicat un anunț de angajare neobișnuit, prin care caută o persoană dispusă să locuiască alături de ea și să o însoțească la mese în oraș, la spectacole de teatru și în călătorii între reședințele sale din Regatul Unit și Monaco. Pentru acest rol atipic, salariul oferit ajunge până la 50.000 de lire sterline pe an.

Angajatoarea este descrisă drept o „doamnă amabilă și independentă”, care deține locuințe în Doncaster și Londra. Postul este unul cu normă întreagă și presupune locuirea în casa acesteia, candidatul urmând să beneficieze de un apartament. În plus, rolul implică șederi regulate la Londra și deplasări ocazionale în Monaco.

Anunțul, publicat pe platforma HomeOrganisers și preluat de presa britanică, arată că poziția îmbină responsabilitatea administrării gospodăriei la un standard ridicat cu oferirea de companie și sprijin practic zilnic, potrivit mirror.

Persoana selectată trebuie să fie capabilă să gestioneze independent locuințele, să mențină ordinea și confortul și, în același timp, să fie o prezență „caldă și pozitivă”, respectând independența angajatoarei.

Printre responsabilitățile zilnice se numără pregătirea unor mese simple, proaspete și sănătoase, efectuarea curățeniei, spălatul și călcatul hainelor, precum și gestionarea garderobei.

Potrivit sursei citate, persoana angajată va trebui să o însoțească pe proprietară la restaurante, spectacole de teatru, evenimente culturale și sesiuni de cumpărături.

Rolul presupune și efectuarea unor deplasări cu mașina pentru întâlniri sau comisioane, dar și însoțirea acesteia în călătoriile cu trenul între Doncaster și Londra.

Pentru a ocupa postul, este necesară experiență anterioară într-o gospodărie privată. Candidatul trebuie să fie organizat, discret și de încredere. De asemenea, este obligatoriu un permis de conducere valid.

Deși unele relatări au sugerat că ar fi vorba despre un bărbat, anunțul original nu impune o condiție privind genul candidatului. Astfel că postul poate fi ocupat atât de o femeie, cât și de un bărbat.