Cum s-a trezit o femeie din Marea Britanie mai bogată decât Elon Musk. Suma cu 15 zerouri pe care o deține pe un card cadou

O antreprenoare din Nottingham a avut parte de o surpriză incredibilă când a încercat să folosească un simplu card cadou pentru o cafea: soldul său depășea £63 cvadrilioane, făcând-o teoretic de 100.000 de ori mai bogată decât Elon Musk, dacă ar fi dorit să cheltuiască întreaga sumă pe cafea și croissante.

Totul a început cu un cadou de Crăciun: Sophie Downing a primit un voucher în valoare de £10 pentru o cafenea. Când a încercat să-l folosească pe 12 februarie pentru un matcha latte, sistemul casei de marcat a afișat o sumă uluitoare: 63 cvadrilioane de lire sterline – adică 63 urmat de 15 zerouri, echivalentul a 670 de ori economia mondială, relatează publicația britanică Daily Star.

„Am crezut că e amuzant. N-am mai văzut niciodată așa ceva,” a spus Sophie, în vârstă de 29 de ani. Casierul cafenelei a fost la fel de surprins: „Nu am mai văzut așa ceva, dar poți să-l păstrezi”, i-a spus acesta.

Sophie a folosit cardul și pe 17 februarie, iar soldul continua să fie de ordinul zecilor de cvadrilioane. Ea a decis totuși să nu-l mai folosească, suspectând o eroare de scanare a codului de bare. „Poate au scanat altceva. Aș putea să iau tot ce e pe raft, dar nu vreau să profit. Ar fi mai bine dacă ar fi un alt card cadou”, a explicat ea.

Deocamdată, cafeneaua nu a oferit un răspuns oficial referitor la eroare, dar povestea a stârnit amuzament în mediul online și a transformat-o pe Sophie într-o „mogulă a cafelei” pentru câteva zile.