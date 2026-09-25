Trump a luat „decizia finală” pentru ca Ucraina să producă rachete interceptoare Patriot. Zelenski: „Mi-a confirmat”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat vineri că Donald Trump a luat „decizia finală” de a acorda Ucrainei licența necesară pentru producerea rachetelor interceptoare pentru sistemele de apărare antiaeriană Patriot. Kievul solicită de mai mult timp acces la aceste arme, în contextul intensificării atacurilor ruse cu rachete și drone.

Zelenski în fața unui sistem Patriot. Foto: Profimedia

„În timpul ultimei noastre întâlniri, președintele Trump mi-a confirmat că a luat o decizie finală: Ucraina va primi licențe pentru producerea rachetelor Patriot”, a declarat Zelenski în cadrul unei întâlniri cu presa, după discuția avută cu liderul american la New York în această săptămână, potrivit AFP și Agerpres.

Anunțul vine după mai multe declarații contradictorii de la Washington privind producția de interceptoare Patriot în Ucraina. În iulie, Trump spusese că Statele Unite vor acorda Kievului dreptul de a produce aceste rachete, însă ulterior a afirmat că problema trebuie analizată cu atenție. La începutul acestei luni, administrația americană purta în continuare negocieri cu Ucraina pe tema licenței.

Potrivit lui Zelenski, începerea efectivă a producției în Ucraina ar putea dura între un an și un an și jumătate. Prin urmare, acordarea licenței nu ar rezolva imediat problema deficitului de interceptoare cu care se confruntă armata ucraineană.

Patriot, esențial pentru apărarea împotriva rachetelor balistice

Sistemele Patriot sunt considerate de Kiev esențiale în apărarea împotriva rachetelor balistice rusești. În timp ce Ucraina reușește să intercepteze o parte importantă a dronelor lansate de Rusia, rachetele balistice reprezintă o provocare mai dificilă pentru apărarea antiaeriană.

Lipsa interceptoarelor a devenit o problemă tot mai importantă pentru Ucraina, pe fondul intensificării atacurilor aeriene. Reuters relata recent că utilizarea unor noi tipuri de drone rusești, inclusiv variante cu reacție ale Shahed, pune presiune suplimentară asupra sistemului ucrainean de apărare antiaeriană.

În paralel, Ucraina încearcă să dezvolte împreună cu mai multe state europene o alternativă la sistemul american Patriot. Polonia s-a alăturat recent unei coaliții antirachetă conduse de Kiev, care urmărește dezvoltarea unui sistem antibalistic mai accesibil.

Producția locală de interceptoare ar putea reduce, pe termen lung, dependența Ucrainei de livrările externe. În iulie, compania americană Raytheon și-a exprimat interesul pentru o eventuală producție comună de interceptoare Patriot împreună cu Ucraina.