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Cinci investitori se luptă pentru Liberty Galați. Licitația pentru cel mai mare combinat siderurgic din România pornește de la 444 milioane de euro

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Cinci companii din România, Ucraina, Grecia și India sunt înscrise la licitația programată vineri pentru preluarea combinatului siderurgic Liberty Galați. După eșecul primei încercări de vânzare, prețul de pornire a fost redus cu peste 260 de milioane de euro, de la 709 milioane la 444 milioane de euro.

Hală din combinatul Liberty Galați
Cinci investitori sunt interesați să cumpere Liberty Galați. Foto arhivă

Viitorul celui mai mare combinat siderurgic din România ar putea fi decis în următoarele zile, după ce administratorii procedurii de concordat au reluat procesul de vânzare a activelor Liberty Galați. La licitația programată pentru 19 iunie s-au înscris cinci investitori, aceiași care și-au manifestat interesul și la prima procedură organizată în luna martie.

Potrivit reprezentanților CITR, unul dintre administratorii concordatari ai combinatului, reducerea prețului de pornire și prelungirea termenului de vânzare nu au adus participanți noi în competiție.

„A existat interes din partea acelorași părți care au subscris și la prima licitație, care au cumpărat caietul de sarcini”, a declarat pentru News.ro directorul general al CITR, Paul Dieter Cîrlănaru.

Acesta a precizat că investitorii care achiziționaseră deja documentația necesară nu au fost obligați să o cumpere din nou, în condițiile în care, în afara prețului, caietul de sarcini a rămas neschimbat.

„Nu a venit nimeni suplimentar, sunt aceiași cinci”, a adăugat reprezentantul CITR.

Cine sunt companiile interesate de preluarea Liberty Galați

Printre investitorii înscriși se află UMB Steel SRL, companie din grupul controlat de familia Umbrărescu. Grupul UMB este cunoscut în special pentru proiectele de infrastructură rutieră, însă este activ și în producția de metale feroase, materiale de construcții și energie. În luna aprilie a acestui an, compania a primit aprobarea Consiliului Concurenței pentru preluarea combinatului siderurgic ArcelorMittal Hunedoara.

Pe lista potențialilor cumpărători se află și Metinvest B.V., unul dintre cele mai mari grupuri siderurgice și miniere din Europa de Est, controlat de omul de afaceri ucrainean Rinat Ahmetov. Grupul are operațiuni în Ucraina, Italia, Bulgaria, Marea Britanie și Statele Unite.

Interes pentru Liberty Galați și-a manifestat și compania indiană Jindal Steel International, care și-a consolidat recent prezența în industria europeană a oțelului după preluarea combinatului din Ostrava, în Cehia.

În cursă au rămas și Sidenor Steel Industry, cel mai mare producător de produse din oțel din Grecia, precum și JSW Steel Limited, unul dintre cei mai mari producători siderurgici din India, cu operațiuni la nivel global.

De ce a fost redus prețul cu peste 260 de milioane de euro

Actuala licitație vine după eșecul primei tentative de vânzare organizate în martie 2026. Atunci, prețul de pornire fusese stabilit la 709 milioane de euro.

Pentru a participa efectiv la licitație, investitorii interesați trebuiau să depună, cu cel mult 48 de ore înainte de închiderea înscrierilor, o scrisoare de garanție reprezentând 7% din valoarea de pornire, adică aproximativ 49 de milioane de euro.

Niciunul dintre cei cinci investitori care cumpăraseră caietul de sarcini nu a făcut acest pas, astfel că procedura s-a încheiat fără desemnarea unui câștigător.

În urma acestui rezultat, administratorii au decis reducerea prețului de pornire la 444 milioane de euro, nivel de la care începe noua licitație.

Cum a ajuns Liberty Galați în procedură de concordat

Combinatul siderurgic Liberty Galați, cunoscut timp de decenii sub numele de Sidex Galați, a intrat în martie 2025 în procedura de concordat preventiv, după ce s-a confruntat cu numeroase solicitări ale creditorilor pentru deschiderea insolvenței.

Concordatul preventiv este o procedură juridică prin care o companie aflată în dificultate financiară încearcă să își restructureze datoriile și să evite insolvența prin negocierea unui plan cu creditorii.

La momentul intrării în procedură, datoriile totale ale combinatului erau estimate la aproximativ un miliard de euro. În acest context, vânzarea activelor a fost considerată una dintre soluțiile pentru acoperirea obligațiilor financiare și pentru găsirea unui investitor capabil să asigure continuitatea activității.

Liberty Galați rămâne unul dintre cele mai importante active industriale din România. De altfel, potrivit unor analize recente ale pieței activelor scoase la licitație în cadrul procedurilor de restructurare și executare, combinatul din Galați reprezintă singur aproape un sfert din valoarea totală a activelor aflate la vânzare în România, fiind evaluat la 463 de milioane de euro. În același clasament, Liberty Galați este urmat de activele ROMCAB S.A. și ale Damen Shipyards Mangalia SA, ceea ce arată dimensiunea și importanța tranzacției care urmează să fie decisă în aceste zile.

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