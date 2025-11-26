ArcelorMittal va fi preluată de compania miliardarului ucrainean Rinat Ahmetov

Comisia Europeană a aprobat tranzacția prin care Metinvest, companie a miliardarul ucrainean Rinat Ahmetov, va prelua ArcelorMittal Tubular Products Iași, fosta fabrică Tepro Iași.

Decizia a fost emisă pe 24 noiembrie 2025, în baza articolului 6(1)(b) din Regulamentul Uniunii Europene privind concentrările economice, după ce Comisia Europeană a concluzionat că operațiunea nu ridică probleme de concurență. Următorul pas este finalizarea transferului de acțiuni și preluarea efectivă a controlului de către Metinvest, scrie Ziarul de Iași.

Tranzacția fusese notificată oficial la Bruxelles pe 21 octombrie 2025, când Metinvest B.V. (Olanda) și Smart Steel Limited (Cipru) au anunțat intenția de a cumpăra 100% din acțiunile ArcelorMittal Tubular Products Iași, companie deținută de ArcelorMittal S.A. (Luxemburg). Înaintea acestei operațiuni, combinatul ieșean era controlat în proporție de 99,96% de ArcelorMittal Tubular Products Holding BV.

Metinvest, grupul în spatele căruia se află Rinat Ahmetov, considerat cel mai bogat om din Ucraina, este o firmă industrială integrată pe verticală, cu operațiuni în Ucraina, Italia, Marea Britanie și Statele Unite.

Compania-mamă, Metinvest B.V., este deținută în proporție de 71% de SCM Holdings Limited, controlat de Ahmetov, restul acțiunilor aparținând Smart Holding. Metinvest deține întreg lanțul de producție a oțelului, de la extracția minereului și a cărbunelui la produse finite și comercializare. Anul trecut, compania a raportat venituri de circa 8 miliarde de dolari și o producție de 2,1 milioane de tone de oțel brut.

Cine este Rinat Ahmetov

Născut pe 21 septembrie 1966, Rinat Ahmetov este un om de afaceri, fost politician, și cel mai bogat om din Ucraina.

Ahmetov este fondatorul și președintele companiei System Capital Management (SCM) și este unul dintre cei mai bogați oameni din Ucraina. Este, de asemenea, președintele clubului de fotbal Șahtiar Donețk.

Potrivit Forbes, Ahmetov se afla pe locul 457 în clasamentul celor mai bogați oameni din lume, cu un capital de 7,9 miliarde de dolari. Forțele ruse au distrus fabricile deținute de compania sa de minerit și oțel, Metinvest, și au devastat stațiile firmei sale de producere a energiei DTEK, provocând moartea a peste 500 de angajați.

Akhmetov spune că firmele sale, care încă funcționează, au donat 150 de milioane de dolari în bunuri și servicii și au produs aproape 200.000 de veste antiglonț și adăposturi blindate pentru armată.

Fiul unui miner, Akhmetov și-a început cariera cumpărând active miniere în perioada privatizării din anii ’90.

Se pare că așteaptă livrarea unui iaht de 145 de metri, numit Project Luminance, care a costat 500 de milioane de dolari. Deține, de asemenea, o vilă în Franța și un apartament în Londra.