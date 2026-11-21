Președintele Franței, Emmanuel Macron, a avertizat vineri că acțiunile Rusiei pe teritoriul european indică o intensificare a agresiunii, după o serie de incidente raportate în mai multe state, printre care Polonia, Danemarca, Estonia și Republica Moldova.

Președintele Franței, Emmanuel Macron. Foto: AFP

„În ultimele 24 de ore, mai mulți dintre partenerii și aliații noștri europeni s-au confruntat din nou cu incidente grave, care arată un nou nivel de agresiune din partea Rusiei”, a scris Macron într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, potrivit EuroNews.

Declarația liderului francez vine după ce mai multe state europene au raportat încălcări ale spațiului aerian, tentative de sabotaj și un presupus plan de asasinat atribuit serviciilor ruse de informații.

Vineri, autoritățile poloneze au anunțat că două rachete rusești și o dronă cu motor cu reacție s-au prăbușit pe teritoriul țării, în timp ce aliații desfășurau exerciții militare în Polonia.

În Danemarca, Serviciul de securitate și informații (PET) a acuzat serviciile ruse că ar fi fost implicate într-o tentativă de asasinat din septembrie, care l-a vizat pe un cetățean american de origine ucraineană, în apropiere de Copenhaga.

Totodată, Estonia a decis să închidă, începând cu 1 decembrie, toate punctele de trecere rutieră a frontierei cu Rusia. Hotărârea a fost luată după o tentativă de sabotaj asupra producătorului de drone Threod Systems, despre care autoritățile de la Tallinn susțin că ar fi fost „ordonată de GRU”.

La începutul săptămânii, Republica Moldova și-a închis spațiul aerian după ce o dronă de atac a fost detectată în timp ce se îndrepta spre Chișinău. Președinta Maia Sandu a declarat că mai multe drone rusești au încălcat spațiul aerian al țării marți seara.

Președintele francez a transmis un mesaj de solidaritate statelor afectate și a condamnat acțiunile atribuite Rusiei.

„Intensificând războiul de agresiune împotriva Ucrainei și urmând o agendă agresivă pe teritoriul european, Rusia face un pariu iresponsabil, care nu poate decât să o izoleze și mai mult și să întărească hotărârea și unitatea europenilor, precum și a tuturor celor care vor să lucreze pentru pace și stabilitate pe continentul nostru”, a declarat Emmanuel Macron.

Avertismentul liderului de la Paris vine după atacurile de amploare lansate de armata rusă asupra Ucrainei în noaptea de joi spre vineri.

Cel puțin șapte persoane au fost ucise la Kiev, iar mai multe poduri importante peste Nipru au fost avariate. Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că Rusia a folosit peste 400 de drone de atac și mai mult de 110 rachete.

Zelenski a descris atacul drept unul dintre cele mai ample de la începutul războiului.