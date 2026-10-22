 Șefa extremei-dreapta germane critică scutul antirachetă de la Deveselu: „Nu a ascultat nimeni preocupările Rusiei” | adevarul.ro
search
Joi, 22 Octombrie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Securitate şi apărare Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zileiJocurile Adevărul 🧠

Șefa extremei-dreapta germane critică scutul antirachetă de la Deveselu: „Nu a ascultat nimeni preocupările Rusiei”

Publicat:
0
1 live
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Sursă preferată Google Discover Urmărește-ne pe Discover Discover

Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a criticat miercuri, 21 octombrie, extinderea infrastructurii antirachetă a NATO, invocând faptul că „nimeni nu a ascultat preocupările Rusiei” privind securitatea.

Alice Weidel
Alice Weidel Foto: X @Alice_Weidel

Într-un interviu pentru The Economist, Alice Weidel a criticat cheltuielile Germaniei pentru sprijinirea Ucrainei, afirmând că țara a alocat peste 100 de miliarde de euro.

„Nicio altă țară nu a cheltuit atât de mult, iar noi suntem puternic îndatorați. Da, pun pe primul loc interesele țării mele. Germania pe primul loc. Iar acest război nu este în interesul nostru. Este foarte, foarte periculos pentru securitatea noastră națională.

Repet, atunci când diplomația se așază la masa negocierilor, istoria este întotdeauna prezentă la masă. Prin urmare, trebuie să privim evoluțiile nu doar prin prisma evenimentului din februarie 2022. Iar asta nu justifică atacul asupra Ucrainei. Nu îl justifică.”

De asemenea, aceasta a criticat decizia construirii scutului de la Deveselu.

„Ceea ce încerc să spun este că există un istoric al extinderii NATO până la granițele Rusiei. Rusia a semnalat această problemă de mai multe ori.

Așadar, de ce nu a ascultat nimeni preocupările Rusiei atunci când au fost amplasate sisteme de rachete la granițe, în special în România, capabile să transporte încărcături nucleare, precum sistemul de rachete Aegis? Există un context istoric amplu”, a afirmat aceasta.

Lidera AfD a mai spus că principala greșeală din ultimii 20 de ani a fost ignorarea preocupărilor Rusiei privind securitatea sa și că, pentru a obține pacea în Ucraina, trebuie luate în considerare atât interesele de securitate ale Kievului, cât și cele ale Moscovei.

Despre Baza de la Deveselu

Baza Militară 99 Deveselu, cunoscută și sub denumirea de Baza Militară Deveselu, este o bază militară românească a NATO care găzduiește sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice Aegis Ashore, operat de Marina SUA.

Baza militara aeriana Deveselu Romania sistem antiracheta SM-3 FOTO EPA-EFE
Foto: EPA-EFE

Situată în comuna Deveselu, județul Olt, baza se întinde pe o suprafață de 900 de hectare, dintre care 170 de hectare sunt utilizate de forțele americane.

La baza de la Deveselu se află aproximativ 500 de militari români, 250 de militari americani și alți membri ai personalului.

Baza se află în subordinea Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei Române. Comandantul actual al bazei este locotenent-colonelul Georgel Marcu.

Lavrov, întrebat dacă Deveselu este considerat țintă militară: „Este secret”

În septembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost întrebat dacă România și instalația de apărare antirachetă de la Deveselu mai sunt considerate ținte militare de către Federația Rusă.

Răspunsul oficialului rus a fost scurt și ambiguu: Ei bine, acest lucru este secret”.

Subiectul are legătură cu tensiunile dintre Moscova și NATO privind sistemul american de apărare antirachetă din România. Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu a devenit operațională în mai 2016, fiind integrată ulterior în arhitectura de apărare antirachetă a NATO.

Rusia susține că instalațiile Aegis Ashore de la Deveselu ar putea amenința securitatea sa, invocând posibilitatea teoretică a utilizării lansatoarelor Mk 41 pentru alte tipuri de rachete.

NATO respinge acuzațiile și precizează că sistemul are un rol strict defensiv, fiind conceput pentru interceptarea rachetelor balistice. Instalația face parte din arhitectura antirachetă a Alianței, alături de cea din Polonia, navele Aegis din Spania și radarul din Turcia.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ceartă pe mâncare în fața Arestului Central. Susținătorii lui Călin Georgescu au pus sarmalele sub cifru
digi24.ro
image
Mii de muncitori străini vor să-și aducă familiile în România. „Nu e atât de scump ca în alte țări, ca Italia sau Germania”
stirileprotv.ro
image
Detalii în exclusivitate din „Operațiunea: Cap de Porc” de la poarta lui Lulea. Complicele făptașului s-a confesat pentru Gândul și anunță că are înregistrări cu Marius Lulea: „Toată lumea va vedea cine este cu adevărat și cât de bolnav de răutate este”
gandul.ro
image
SCANDAL la Casa Albă! Trump pune presa la zid și dă un ultimatum de 48 de ore publicației Politico
mediafax.ro
image
Câți bani dă „Pescobar” la Steaua. „Militarii”, 7 sponsori noi
fanatik.ro
image
Tensiuni diplomatice majore între Donald Trump și Volodimir Zelenski: „Poate are o relație specială cu Putin, niște afaceri.... nu știu"
libertatea.ro
image
Povestea uimitoare a soldatului ucrainean care a rezistat singur pe front 491 de zile: „A fost cumplit când mi-am amputat piciorul”
digi24.ro
image
Elina Svitolina și Gael Monfils s-au despărțit: „Cel mai dureros adevăr pe care a trebuit vreodată să-l înfrunt”
gsp.ro
image
La 15 luni de la tragedie! Rute Cardoso a dezvăluit ultimul mesaj trimis de Diogo Jota pe WhatsApp
digisport.ro
image
Alina Laufer, criticată după liftingul facial: „S-a ajuns destul de departe!” De ce a apelat la intervenția estetică
click.ro
image
O angajată a Poștei a fost sancționată pentru că a lucrat în plus 75 de minute, în Italia
antena3.ro
image
BREAKING. Lovitură dură pentru Cluj. O multinaţională gigant dă afară sute de oameni
zf.ro
image
Cel mai bogat bulevard din ţară are infrastructura din 1965. Sute de mii de corporatişti mai au un singur sens
observatornews.ro
image
'PLEACĂ Marco'! Adevărul despre ELIMINAREA Prințului, după ce s-a anunțat că a fost dat afară
cancan.ro
image
Ce se întâmplă cu pensiile militare? Florin Manole promite creșteri, dar legea e complet blocată în Parlament
newsweek.ro
image
Ion Țiriac: „Asta te educă mai mult decât Harvard, sau Stanford, sau London School of Economics”
prosport.ro
image
Ploile cuprind aproape toată România. Unde sunt așteptate averse, grindină și vânt puternic în următoarele zile
playtech.ro
image
Pagubă de milioane de euro pentru Gigi Becali! „Am pus pariu cu cineva că va retrograda!”
fanatik.ro
image
Cuplul care a călătorit în 36 de țări fără să plătească pentru cazare: „Suntem foarte recunoscători că putem trăi ca niște milionari”
ziare.com
image
Neverosimil: a costat 62.000.000 de euro și a ajuns să dea probe la locul 10 din Rusia!
digisport.ro
image
Zodiile puternic afectate de Mercur Retrograd. Patru nativi au parte de provocari serioase din 24 octombrie
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Cine sunt cei doi șoferi care au murit în accidentul cumplit din Iași. Răsturnare mare de situație, Adrian și Marius nu au avut nicio șansă
romaniatv.net
image
Cea mai mare frică a lui Zelenski. Președintele Ucrainei îl acuză pe Donald Trump
mediaflux.ro
image
De 5 ori campion, astăzi taie și vinde fier: „Chiar acum mă ocup de niște vagoane de tren”
gsp.ro
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin
actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu
actualitate.net
image
Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei
click.ro
image
Are numai 15 ani, dar crede că întreaga lume se învârte în jurul ei. Ce pretenții are această adolescentă celebră?
click.ro
image
„Medicii nu-mi mai dădeau șanse de supraviețuire”. Drama unei artiste din România
click.ro
Shirley MacLaine foto Profimedia jpg
Orgasmul a fost atât de puternic, încât i-a plesnit operația! Scene incredibile în patul unei dive din Old Hollywood
okmagazine.ro
Rita Moreno Profimedia jpg
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare
okmagazine.ro
Şedinţele de spiritism erau la modă în interbelic jpeg
Şedinţele de spiritism erau la modă în interbelic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS

Click!

image
Cum a depășit Gina Pistol depresia postnatală!? „Am fost și la terapie” Cine e bona care o ajută cu Josephine?
image
Maya Sorian, dezvăluiri despre divorțul părinților săi. Cum a afectat-o despărțirea Mirelei Retegan de tatăl ei

OK! Magazine

image
„Era cel mai sexual bărbat de pe planetă!” Confesiunile incendiare ale actriței care a trăit o iubire răvășitoare