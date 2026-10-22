Șefa extremei-dreapta germane critică scutul antirachetă de la Deveselu: „Nu a ascultat nimeni preocupările Rusiei”

Alice Weidel, lidera partidului de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD), a criticat miercuri, 21 octombrie, extinderea infrastructurii antirachetă a NATO, invocând faptul că „nimeni nu a ascultat preocupările Rusiei” privind securitatea.

Alice Weidel Foto: X @Alice_Weidel

Într-un interviu pentru The Economist, Alice Weidel a criticat cheltuielile Germaniei pentru sprijinirea Ucrainei, afirmând că țara a alocat peste 100 de miliarde de euro.

„Nicio altă țară nu a cheltuit atât de mult, iar noi suntem puternic îndatorați. Da, pun pe primul loc interesele țării mele. Germania pe primul loc. Iar acest război nu este în interesul nostru. Este foarte, foarte periculos pentru securitatea noastră națională.

Repet, atunci când diplomația se așază la masa negocierilor, istoria este întotdeauna prezentă la masă. Prin urmare, trebuie să privim evoluțiile nu doar prin prisma evenimentului din februarie 2022. Iar asta nu justifică atacul asupra Ucrainei. Nu îl justifică.”

De asemenea, aceasta a criticat decizia construirii scutului de la Deveselu.

„Ceea ce încerc să spun este că există un istoric al extinderii NATO până la granițele Rusiei. Rusia a semnalat această problemă de mai multe ori.

Așadar, de ce nu a ascultat nimeni preocupările Rusiei atunci când au fost amplasate sisteme de rachete la granițe, în special în România, capabile să transporte încărcături nucleare, precum sistemul de rachete Aegis? Există un context istoric amplu”, a afirmat aceasta.

Lidera AfD a mai spus că principala greșeală din ultimii 20 de ani a fost ignorarea preocupărilor Rusiei privind securitatea sa și că, pentru a obține pacea în Ucraina, trebuie luate în considerare atât interesele de securitate ale Kievului, cât și cele ale Moscovei.

Despre Baza de la Deveselu

Baza Militară 99 Deveselu, cunoscută și sub denumirea de Baza Militară Deveselu, este o bază militară românească a NATO care găzduiește sistemul american de apărare împotriva rachetelor balistice Aegis Ashore, operat de Marina SUA.

Foto: EPA-EFE

Situată în comuna Deveselu, județul Olt, baza se întinde pe o suprafață de 900 de hectare, dintre care 170 de hectare sunt utilizate de forțele americane.

La baza de la Deveselu se află aproximativ 500 de militari români, 250 de militari americani și alți membri ai personalului.

Baza se află în subordinea Comandamentului Logistic Întrunit al Armatei Române. Comandantul actual al bazei este locotenent-colonelul Georgel Marcu.

Lavrov, întrebat dacă Deveselu este considerat țintă militară: „Este secret”

În septembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a fost întrebat dacă România și instalația de apărare antirachetă de la Deveselu mai sunt considerate ținte militare de către Federația Rusă.

Răspunsul oficialului rus a fost scurt și ambiguu: „Ei bine, acest lucru este secret”.

Subiectul are legătură cu tensiunile dintre Moscova și NATO privind sistemul american de apărare antirachetă din România. Facilitatea Aegis Ashore de la Deveselu a devenit operațională în mai 2016, fiind integrată ulterior în arhitectura de apărare antirachetă a NATO.

Rusia susține că instalațiile Aegis Ashore de la Deveselu ar putea amenința securitatea sa, invocând posibilitatea teoretică a utilizării lansatoarelor Mk 41 pentru alte tipuri de rachete.

NATO respinge acuzațiile și precizează că sistemul are un rol strict defensiv, fiind conceput pentru interceptarea rachetelor balistice. Instalația face parte din arhitectura antirachetă a Alianței, alături de cea din Polonia, navele Aegis din Spania și radarul din Turcia.